"Los jugadores entenderán una rebaja de sueldo; no viven en una burbuja"

Así como el coronavirus se inició en China, azotó Europa y llegó a Latinoamérica, la cuestión de los salarios de los jugadores de elite llegará por estos lares. Y si bien muchos dirigentes optaron por hablar en voz baja del tema, uno que tomó la iniciativa y fue contundente fue el presidente de Racing, Víctor Blanco, quien sentenció: "Creo que todo tiene que ser consensuado. Los jugadores lo van a entender, no viven en una burbuja".

Lo que sucedió en varios países de Europa replicará indefectiblemente en Argentina y surgirá la chance de que haya una reducción de salarios para solidarizarse con los clubes y así estas puedan afrontar el pago a sus trabajadores. El directivo de la Academia adelantó que seguramente el tema se tratará cuando el presidente de la AFA se reúna con Agremiados, que no ve con buenos ojos esta idea de reducción de los haberes. “A partir de ahí veremos qué camino tomar. Sabemos que los fondos que entran al club no alcanzan para pagar porque dependemos de los socios, de la televisión, de la recaudación y de los sponsors. No sabemos hasta cuándo va a seguir”, expresó.

Igualmente, el mandamás racinguista aceptó que todo deberá ser "consensuado" y que "los jugadores lo van a entender, no viven en una burbuja. Siempre que se les ha pedido un esfuerzo y han sido comprensivos". El tema aún no está planteado oficialmente, aunque es algo que "está arriba de la mesa”, avisó.

En otro orden, el directivo contó que no se sabe aún que va a pasar con el torneo y habló del tema de los descensos. "Todo dependerá de cuándo se reinicie, si en junio hay fútbol quizá se puede terminar; si no, está la posibilidad de que se dispute un torneo de 26 equipos y que no haya descensos. Si no se puede jugar, la anulación de los descensos es una propuesta que hay”, sostuvo.