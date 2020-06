El gobierno provincial dispuso que los espacios culturales, bibliotecas y museos, y las actividades religiosas volverán a funcionar en los próximos días, pero de manera paulatina, como sucedió con la mayoría de las actividades que fueron flexibilizando en medio de la pandemia de coronvirus.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dispuso la apertura a través del decreto firmado durante la noche del lunes, que generó ruido y obligó a que este martes por la tarde se emitiera un decreto complementario en el que se indica que no estará permitida la presencia de más de 10 personas en los templos y que habrá que sacar turno para entrar a los sitios recreativos.

No obstante, el regreso de estos rubros no será inmediato y se llevará adelante “con prudencia”. Requerirá la puesta en marcha no sólo de estrictos protocolos que deberán ser aprobados por el Ministerio de Trabajo provincial sino además de las reglamentaciones específicas por parte de la Municipalidad.

La información se dio a conocer esta tarde, mediante el decreto 0489, por el cual las “reuniones y celebraciones religiosas en iglesias, templos y lugares de culto” se podrán realizar con una concurrencia de hasta diez personas, como lo establece el decreto nacional.

En tanto, se especificó que los museos, bibliotecas y lugares recreativos y científicos deberán contar con un sistema de turnos y una presencia simultánea máxima de diez personas.

En todos los casos, las autoridades locales podrán disponer de mayores restricciones respecto a “días, horarios requisitos y modalidades”, puntualizó el último decreto.

Por otro lado, el aislamiento obligatorio por 14 días dispuesto para “todas las personas que reingresen a la provincia por cualquier punto de su territorio provenientes de zonas con circulación del virus”, también requirió de una aclaración.

“La medida rige para quienes son repatriados a la provincia, ya sea desde el exterior vía Buenos Aires, o de otras provincias del país”, indicó el ministro de Trabajo provincial, Roberto Sukerman, en referencia a los santafesinos que quedaron varados en otros países o en ciudades argentinas; y explicitó que la reglamentación excluye “a viajantes y transportistas” que ingresen temporalmente a Santa Fe desde zonas endémicas por cuestiones laborales o traslado de mercadería.

