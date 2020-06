María Neira, directora del departamento de Salud Pública y de Ambiente en la Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguró que la vacuna contra el coronavirus no va a estar disponible este año. No obstante, aseguró que en pocas semanas habrá “buenas noticias” sobre los tratamientos.

En el marco de los encuentros “Conversaciones 2020”, Neira señaló que “tal vez” a principios de 2021 ya se pueda comercializar una vacuna contra el nuevo coronavirus. Aunque advirtió que hay que ser “realistas” y ver que sólo quedan seis meses para terminar el año y que no va a dar el tiempo para desarrollarla.

“Este año lo veo francamente difícil por mucha aceleración que haya y se tenga el máximo apoyo por parte de todos los países y de la OMS para obtenerla, pero hay muchos procesos que hay que seguir para asegurarse de cuando la vacuna salga al mercado sea segura”, recalcó la dirigente de la OMS.

En alusión a la inmunidad contra el virus, Neira indicó que esta podría durar entre seis y doce meses, aunque todavía no existe evidencia científica sólida que respalde esta teoría. “En otros virus de la misma familia la inmunidad dura varios meses, por lo que cabe esperar que las personas que se han infectado por el nuevo coronavirus y han generado anticuerpos puedan tener inmunidad entre seis y doce meses”, argumentó.

Del mismo modo, Neira señaló que tampoco existe una evidencia científica sólida sobre la hipótesis de que el calor debilite al virus y lo haga menos mortal, si bien recordó que "todos" los virus respiratorios tienen una estacionalidad.

"Necesitamos un año completo para saberlo, pero todo parece indicar que existe una relación, aunque Singapur nos ha despistado porque ha tenido muchos casos y su clima es húmedo y cálido. Por tanto, todos los escenarios están abiertos porque todavía no tenemos la experiencia de un año para saber cómo el nuevo coronavirus se comporta respecto a la estacionalidad", enfatizó.

Finalmente, la española sostuvo: "No me atrevería a decir que se va a erradicar el virus. Porque eso querría decir que no hubiera absolutamente ningún caso, pero sí me atrevo a decir contener. De eso sí estamos a tiempo".