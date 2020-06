La Fifa abrirá el mercado de pases antes de que termine la temporada

La Fifa, que también va cambiando de decisiones a medida que pasa el tiempo, aprobó hoy la apertura del mercado de pases antes del final de la temporada y permitirá a los jugadores estar hasta en tres equipos diferentes durante un mismo año de competencia, como parte de una flexibilización transitoria de sus normativas en el marco de la pandemia de coronavirus. Hace un par de meses un directivo había dicho todo lo contrario.

Tras un proceso de consulta con federaciones, ligas y clubes, el Bureau del Consejo de la Fifa aprobó un nuevo paquete de enmiendas transitorias.

"A fin de evitar problemas relativos a futbolistas desempleados, los jugadores podrán inscribirse en un máximo de tres clubes y jugar partidos oficiales en tres clubes en la misma temporada", dice el primer punto de medidas, informó la agencia alemana DPA.

"Con el objetivo de que los clubes finalicen la temporada 2019/20 con su plantilla original y permitir la planificación del calendario futbolístico, aquellas federaciones cuyas temporadas se disputan en dos años diferentes podrán iniciar el primer periodo de inscripción de la temporada 2020/2021 antes de terminar la 2019/20, siempre que se cumplan ciertas condiciones", concluye.

Antes había dicho lo contrario

El director legal de la Fifa, García Silvero, reconoció a principios de abril de este año que la Fifa no podía prorrogar los contratos ya firmados más allá del 30 de junio y, por lo tanto, los jugadores podrían abandonar su club. Sin embargo, no podrían incorporarse a otro equipo porque los períodos de fichajes van a cambiar.

"Fifa no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio, pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscriptos. El 1º de julio no se abre el mercado", subrayó meses atrás el dirigente español.

García Silvero indicó que un jugador cedido puede regresar a su club de origen el 30 de junio, cuando concluya el préstamo. Sin embargo, su ficha no será tramitada para que pueda jugar.