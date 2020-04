El presidente Alberto Fernández dijo esta mañana en declaraciones a Canal 13 que el aislamiento obligatorio aplanó la curva de casos de coronavirus y que a raíz de eso los expertos médicos "estiman que el pico" de la enfermedad "se va a dar en la segunda quincena de mayo". Por esa razón, dijo, la cuarentena "va a continuar" y algunas especulaciones ya fijan la nueva fecha hasta el 23 de abril.

"La cuarentena sigue. Debe seguir. Vamos a ser más estrictos en los centros urbanos. Tenemos que ponernos más estrictos porque estamos viendo más relajamiento. Noté que hay más autos. Pedí que se pongan estrictos para controlar", sostuvo.

"Lo que abunda no daña y, si cubrimos boca y nariz, ayudamos a que el contagio por coronavirus sea más difícil", dijo sobre el uso de barbijos y sostuvo que para eso se pueden "hacer barbijos caseros".

"Si lo quieren usar, bienvenido sea; se protegen más", dijo el mandatario.

Fernández remarcó que trabaja "codo a codo" y "las 24 horas" con los jefes comunales, con quienes se viene reuniendo para analizar la logística de la red sanitaria y social que se está implementando en el conurbano bonaerense, uno de los lugares que se estima sufrirá más la enfermedad.

El mandatario aclaró que el aislamiento será más estricto en la Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires y en los grandes centros urbanos, lo que seguramente incluirá a Rosario. "Acá no hay ningún lenvantamiento de cuarentena, vamos a ver algunas actividades puntuales", aseveró.

También sostuvo que en los últimos días notó la presencia de más gente en calles y accesos y que por esa razón pidió a los ministros del Interior y de Seguridad que sean más estrictos y realicen controles auto por auto.

“Me pareció que podría haber cierto relajamiento y lo que necesitamos es que la gente no circule", sostuvo. Y puso como ejemplo los colectivos del transporte urbano, donde según su criterio no deberían viajar más de seis personas. De hecho, descartó incluso un aumento de las frecuencias porque es uno de los focos de infección más notorios.

“Lo que más me preocupa es la salud de los argentinos. Eso no quiere decir que no me preocupe la economía. Ahora necesito que se cuiden y les garantizo que voy a hacer todo lo necesario para que las empresas no cierren ni los dejen sin trabajo", aseguró.