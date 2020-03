Fernández dijo que "no quisiera llegar al estado de sitio" porque "hablaría muy mal de la sociedad argentina"

"Me preocupa mucho el idiota que circula con fiebre, que puede estar lastimando la salud de todos. Me preocupa su egocentrismo que no lo deja ver cómo puede dañar al de al lado. Pero aclaro que son los menos. La inmensa mayoría esta en sus casas", dijo.