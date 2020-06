Evoluciona bien la empleada por la que se cerraron los tribunales federales

Los Tribunales Federales penales de Rosario volverán a la actividad mañana ya que una empleada que presentaba síntomas compatibles con coronavirus evolucionó bien y el suyo ya no encaja en la categoría de caso sospechoso. Así lo informó esta tarde el secretario general de los trabajadores judiciales federales de la Argentina (Setraju RA), Agustín Bruera. La sede judicial además pasó hoy por un proceso de desinfección para garantizar la bioseguridad de quienes deban ingresar.

Según contó Bruera, la empleada cuyos síntomas dispararon la activación del protocolo para casos sospechosos de Covid-19 está dentro del período de observación clínica y ni siquiera le hicieron el hisopado. Aunque sigue aislada y en observación, habría evolucionado bien, ya sin dolor de gargante y sin fiebre.

Bruera contó que el caso fue comunicado al 0800 del Ministerio de Salud de la provincia y la empleada judicial está bajo observación de las autoridades sanitarias. "Se siguieron las indicaciones de aislamiento bajo supervisión médica, que establecieron 48 horas para evaluar y considerar la realización del hisopado, que hasta ahora no consideraron necesario porque el dolor de garganta y la fiebre cedieron con los antitérmicos", explicó el dirigente gremial.

Por esa razón, mañana los tribunales que funcionan en Oroño al 900 retomarán la actividad dentro del parámetros con los que venía desarrollando las tareas y con los protocolos debidos, como el distanciamiento y la utilización de barbijos y alcohol en gel.

Sore la activación del protocolo para Covid-19, Bruera dijo que "como gremio debemos cuidar a los compañeros del servicio de justicia" y aclaró: "No tomamos la decisión de cerrar el tribunal de calle Oroño, eso lo resolvieron correctamente las autoridades para desinfectar el edificio y reabrir mañana, mientras que los compañeros de oficina de la empleada judicial que está en evaluación no concurrirán a trabajar hasta la confirmación de que no es un caso sospechoso, como todo indica".