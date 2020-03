"En Lima hay como un estado de sitio. Anoche cancelaron nuestro vuelo y no sabemos qué va a pasar. Ni siquiera nos dejan entrar al aeropuerto". Con angustia, llena de incertidumbre y sin saber bien qué hacer, una rosarina varada en la capital de Perú contó a La Capital la situación en la que se encuentra. "No sé qué va a pasar y cómo voy a volver", dijo.

María Inés es bioquímica. Había viajado a Centroamérica y regresaba a la ciudad en un vuelo que tenía escala en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, de Lima. Su vuelo a Rosario debía partir a las 0.30 de hoy, pero la aerolínea Latam lo canceló a último momento y quedó varada.

En la capital peruana hay en total unos 10 argentinos que esperan volver al país.

"Al principio nos sacaron del aeropuerto. Después al menos nos dejaron entrar a retirar las valijas. Terminamos alojados en un hotel de los alrededores, pero tenemos mucha incertidumbre", contó a este diario.

La rosarina dijo que en las calles limeñas sólo se ve a policías armados y que casi no hay gente. De hecho, un grupo de argentinos se organizaba esta mañana para ir a la embajada argentina a buscar precisiones sobre lo que sucederá con ellos, pero no sabían si les permitirían desplazarse.

"Hay muchas familias que tienen hijos, la situación es dramática", contó la bioquímica. Esta mañana la única esperanza es que las autoridades de la embajada les den alguna respuesta.

Embargada por la angustia, María Inés contó que la policía rodea el hotel donde se encuentra alojada e impide la salida de los pasajeros. "Queremos ir a la embajada, pero ni siquiera sabemos si nos dejarán hacerlo", contó.

Lo último que le comunicaron es que no puede salir del hotel, que no hay transporte público e incluso que la embajada está cerrada. "No sé que vamos a hacer", se lamentó.