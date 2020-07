Escándalo en el edificio de Belén Francese por nueve positivos de Covid-19

Otra vez la mediática Belén Francese está en el centro de la escena por una polémica. Es que tras confirmar que tenía coronavirus Covid-19, se detectaron nueve nuevos casos positivos en el edificio donde vive.

Francese se encargó de confirmar que se había contagiado en el programa televisivo de Lizy Tagliani, al igual que la conductora y el humorista Miguel Angel Cherutti. También informó unos días más tarde que se había curado, luego de que el resultado del hisopado diera negativo.

Pero ahora está en el centro de la tormenta porque nueve de sus vecinos dieron positivo de Covid-19, y la acusaron de haber violado el aislamiento. Según trascendió, Francese se paseó por varias de las áreas comunes del edificio.

"Estoy en mi casa cumpliendo el aislamiento preventivo ahora. Bajé a buscar un delivery y alto escándalo hicieron. ¿Se pueden calmar un poco?", expresó en ese momento la mediática.

Si bien Francese intentó desdramatizar el hecho, una vecina manifestó que "está mal lo que hizo con los espacios comunes. Todos tendríamos que quejarnos de quienes no cumplen ciertas normas".

Francese les confirmó ayer a sus seguidores que recibió el alta luego de 21 días de infección: "Hoy felizmente puedo confirmar que soy Covid-19 negativa. ¡Estoy curada! Por lo cual me llena de alegría saber que voy a poder donar plasma y ayudar a muchos que lo necesitan. Me pone muy feliz esta noticia y sobre todo por todos los recuperados que hay en mi país y en el mundo entero. Lamento y rezo por los que aún no", escribió en su cuenta de Instagram.