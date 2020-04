Cada vez más países de Latinoamérica recomiendan usar barbijo

Los gobiernos de América Latina comienzan a recomendar y en algunos casos exigir el uso de barbijos por parte de la población en zonas de aglomeración o donde se dificulte mantener una distancia adecuada con el fin de frenar los contagios del coronavirus, que superan los 30.000 casos en la región. Argentina, mientras tanto, mantiene la postura oficial de la utilización de barbijos exclusivamente para quienes estén infectados y quienes podrían estar en contacto con casos sospechosos o confirmados en centros de salud.

Después de recomendaciones internacionales, Chile aconsejó el uso generalizado de cubrebocas en lugares de mucha concurrencia y divulgará un video con instrucciones para fabricarlas desde casa.

Portando una mascarilla, el ministro de Salud chileno Jaime Mañalich anunció la nueva medida. El ministro dijo que "ha aparecido una recomendación" tanto de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) como de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "A pesar de que la evidencia de protección no es demasiado grande, el uso de mascarillas por todo ciudadano cuando se encuentra en lugares donde hay concentraciones de gente... es absolutamente prudente", agregó.

En Colombia, todos los colombianos que utilicen el transporte público, taxis y áreas donde haya afluencia masiva de personas, como zonas de mercado, supermercados, sedes bancarias y farmacias y donde no sea posible mantener la distancia mínima de un metro, deben portar obligatoriamente un barbijo, indicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Señaló que la medida se tomó radicalmente por recomendaciones de la OMS, y aseguró que la próxima semana recibirán más de 15 millones de barbijos. El Ministerio de Salud reportó hasta el momento 1.485 contagiados en todo el país, 35 fallecidos y 85 recuperados.

En Argentina, por su lado, se analizan medidas para flexibilizar la cuarentena en algunos sectores en las próximas semanas. Luego de que la OMS indicara que no hay evidencia de que el barbijo sea necesario como medida de protección contra el coronavirus (el pasado 31 de marzo aseguró una vez más que no está demostrado que el Covid-19 se transmita por el aire), el gobierno adoptó como medida general que los tapabocas se utilicen solamente como instrumento de salud pública: para quienes estén infectados no contagien al resto, y para quienes estén en contacto con casos sospechosos o confirmados en centros de salud.

Las autoridades sanitarias porteñas también señalan públicamente que no se debe usar barbijo.

La pandemia afectó hasta hoy a más de 1,2 millones de personas y causó la muerte a más de 68.400 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.

En la mayoría de la gente el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. Pero en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede causar enfermedades más graves e incluso la muerte.