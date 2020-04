Bigand flexibilizó los tributos ante la falta de sus ingresos

La comuna de Bigand instrumentó medidas para atender necesidades sociales y atemperar la preocupación que genera en distintos sectores de la comunidad la caída de ingresos al no poder desarrollar sus actividades. Una de las acciones posibilita a empresas, comercios y autónomos a no pagar el Derecho de Registro e Inspección hasta que se levante la restricción sanitaria y puedan retomar sus tareas, para lo cual deben completar un formulario. A ello se suma que tampoco emitirá el TGI con vencimiento en abril, cuya suma prorrateará en cuotas sin intereses en boletas subsiguientes.

Asimismo suspendió la aplicación de intereses sobre el pago fuera de término de obligaciones cuyas fechas de vencimiento operen hasta el 13 de abril, al tiempo que dispuso no aplicar por 60 días ningún aumento en la tasa urbana y cuotas de loteo social. Además, creó con recursos propios un fondo para triplicar la cantidad de bolsones de alimentos para vecinos que no pueden ir a trabajar y no reciben ningún tipo de ayuda ni asignación del Estado, nacional o provincial.

“Es un programa local orientado a quienes no tienen ningún tipo de ayuda, como albañiles, empleadas domésticas, jardineros, pintores o changarines, que no tienen otro ingreso y al dejar de percibir su sustento diario necesitan de alimentos”, explicó el jefe comunal Alejandro Ruggeri.

Para acceder al beneficio se habilitaron dos líneas telefónicas (03464-15696153 y 03464-15441904) que funcionan de lunes a viernes de 9 a 12.