La directora de Epidemiología de Santa Fe, Carolina Cudós, advirtió que la provincia puede mostrar en los próximos reportes un incremento importante en la cantidad de contagios de coronavirus Covid-19, ya que dos laboratorios se sumaron a Rosario para realizar los exámenes. "Puede llegar a sorprender el número de la noche", remarcó, pero manifestó que "es para mejor".

En la conferencia de prensa de este mediodía, Cudós anunció que dos laboratorios de la provincia de Santa Fe comenzarán a realizar los análisis para detectar el coronavirus en pacientes, como ya lo venía haciendo Rosario. "Esto quiere decir que durante los primeros días se va a ver un incremento en el número de casos, pero es sólo porque estas muestras que se realizaban primero en Santa Fe y luego se derivaban a Rosario, ahora se van a procesar directamente acá", indicó Cudós.

La funcionaria remarcó: "Puede llegar a sorprender el número de la noche, ya lo voy avisando, pero es por el cambio de diagnóstico".

"Es para mejor, lo vamos a tener de manera precoz", subrayó.

También admitió que hay lugares con circulación comunitaria del virus, pero que se limita a las ciudades más grandes de la provincia, en particular Rosario. "Tenemos una provincia muy heterogénea con distintas realidades. No tenemos una situación de circulación comunitaria desatada en toda la provincia, son los grandes conglomerados urbanos, principalmente la ciudad de Rosario, donde podemos detectar este tipo de casos que son muy pocos pero que no queremos que se nos escape ninguno".

"Lo importante es mantener el aislamiento para que esos casos aislados de contagio comunitario sigan siendo aislados", manifestó.

Cudós detalló que hasta el momento hay 90 casos positivos de coronavirus en la provincia, 69 en estudio y 332 descartados. De esos casos positivos, 87 fueron atendidos y estudiados en la provincia y tres fuera de la misma, aunque se trata de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (uno está estudiado en Córdoba, uno en provincia de Buenos Aires y uno en la ciudad de Buenos Aires).

"Seguimos teniendo a la mayoría con antecedentes de viaje o con contacto con algún viajero. De todos modos detectamos algunos casos que escapan al viajero, que son tres o cuatro personas que están en investigación porque no podemos encontrar que hayan estado con contacto de viaje. Y por eso hoy Nación va a poner que la provincia de Santa Fe tiene circulación comunitaria", remarcó.