Alberto: "En Capital deberíamos volver al aislamiento total"

El presidente Alberto Fernández reconoció esta mañana que Capital Federal debería volver a la "cuarentena absoluta", al considerar que la velocidad de contagio del coronavirus “es la más alta” desde que la enfermedad llegó al país. No obstante, sugirió que por ahora no se adoptará esa decisión porque hay muchos sectores que tienen ansiedades legítimas y piden terminar con el confinamiento.

“Piensen que la Ciudad de Buenos Aires tiene tantos casos como la provincia de Buenos Aires, con la diferencia que la provincia de Buenos Aires tiene el triple de habitantes. Eso es una pauta de lo que nos están pasando. Los porteños creemos que esto quedó circunscripto a los barrios más humildes y esto no es así. El 70 por ciento del virus está circulando por Caballito, por Palermo, por Recoleta”, agregó.

Como se recordará, la fase 1 de la cuarentena -la más estricta- comenzó el 20 de marzo pasado e implicó el cierre de comercios y que sólo pudieran circular los trabajadores incluidos en las actividades consideradas esenciales. Con el paso del tiempo y habiéndose conseguido en varias provincias el aplanamiento de la curva de contagio se fueron abriendo actividades que estaban exceptuadas y en las últimas semanas se incluyeron salidas recreativas y recientemente se habilitaron los ejercicios individuales.

En este sentido, hoy el presidente mostró su molesto por el desborde de los deportistas que en las últimas horas coparon las calles porteñas. Y hoy comentó que al ver las imágenes de la que salió a trotar habló de inmediato con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a quien le transmitió su preocupación. “Le escribí y le dije ‘esto está mal’; él me habló de la demanda y las ganas de ir a correr... todos tenemos ganas de salir, de comer un bife con un amigo, de ir a almorzar con la familia, yo quiero ir a la cancha más que nadie”, reveló.

“Horacio me dijo que iban a ver modos para que esto no pase. Ayer abrieron calles y mejoró el distanciamiento, pero es un incentivo a salir. Si yo digo que pueden pasear por una plaza los que quieran salir a correr. La plaza se me llena. La duda que me queda si la solución es volver atrás o poner más plazas. Porque si pongo más plazas, invito a más gente a correr”, reconoció el mandatario.

“En favor de Horacio, esa es una demanda que en la Ciudad de Buenos Aires era muy fuerte. Yo lo entiendo a él y lo estoy ayudando a conseguir una solución. Yo no sé si tengo razón cuando digo todas estas cosas porque no tenemos muchos antecedentes. España, cuando habilitó estas cosas, tuvo que volver atrás porque aumentaron los contagios”, reflexionó.