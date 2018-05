Son de La Lata y sueñan con viajar al campeonato nacional de futsal

Hace dos años nació el club María Madre de La Lata para agrupar las actividades deportivas que se organizaban desde la parroquia homónima ubicada en Paraguay y Amenabar. Empezaron algunos y hoy ya son más de 200 los que practican fútbol de salón.

La categoría de 13 y 14 años ganó el campeonato local y ahora sueña con viajar al nacional, que es en septiembre, en Río Grande, Tierra del Fuego. Nunca se subieron a un avión, ni conocen la nieve. Están buscando padrinos que los ayuden con los gastos.

"Con estos chicos le ganamos a la calle", confesó el entrenador Giuliano Baruzzo quien desde hace más de un año dedica la semana a prepararlos para la competencia. Todo el año pasado los chicos entrenaron en una plaza, porque el club no cuenta con una sede. Así y todo salieron campeones y hoy tienen la oportunidad de representar a la ciudad en el torneo nacional.

Actualmente entrenan en un galpón de La Rural todos los días de la semana menos dos que van a apoyo escolar en el centro de día que funciona en la parroquia de La Lata. Es que el requisito para poder viajar. Tienen que tener todas las materias aprobadas en la escuela. Si no cumplen este requisito, no podrán subir al avión.

"En La Lata no hay muchos chicos que hayan pasado a tercer año, y este grupo está cursando segundo año con buenas notas" comentó orgulloso el joven entrenador que es el motor del equipo.

Deporte y competencias

"No es lo mismo jugar a la pelota que entrenar un deporte", explica Giuliano quien relata los cambios que empezó a ver en los chicos. "El primer día que fuimos a una plaza a entrenar pasamos con los chicos por una verdulería y la desmantelaron... Entraron a la cancha pegándose e insultándose. Hoy no lo podés creer, llegan impecables, entran y se forman, tienen disciplina".

A su vez los jugadores pasan muchas horas entrenando, no tienen tiempo para estar ociosos en la calle y aprendieron a levantarse temprano con mucha energía para ir a los partidos. Tampoco faltan a la escuela, ni si quiera los días de lluvia, algo que hace mucho tiempo no se veía en La Lata. No quieren faltar porque saben que sino no podrán seguir siendo parte del club María Madre de La Lata.

Estos cambios también se vieron en los padres. Ellos saben que el club es gratis, pero se les pide una contraprestación. Por ejemplo, se encargan de limpiar el galpón de La Rural donde entrenan los chicos. También se ocupan del buffet, y los entrenadores piden que lleven y acompañen a sus hijos, que no los dejen solos. Por eso el club es una familia, un trabajo en equipo.

Desde el club lanzaron una campaña para conseguir padrinos, personas que quieran colaborar con el viaje de los chicos. Un viaje que además de una competencia significa un premio a la constancia y al esfuerzo.

"El entrenamiento deportivo nos enseña que podemos esforzarnos y lograr un objetivo que nos hayamos propuesto", comentaron dos de los chicos que tienen grandes ilusiones de viajar. Ellos ademas hoy entrenan a los más chiquitos del club que sueñan con ser como ellos. Los que quieran colaborar pueden llamar al 341-6237732 o conectarse en: la página de Facebook María Madre de La Lata