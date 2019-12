Papá Noel también llegará a los hospitales

En dos hospitales de la ciudad, donde hay niños internados, también se celebrará la Navidad gracias al grupo Armonía Solidaria, que el 24 de diciembre a la medianoche recorrerá las salas para repartir juguetes.

La idea nació hace cinco años. "Queríamos hacer algo distinto para Navidad", recuerda Juan Schnaider, un estudiante de 20 años, alumno de la Facultad de Medicina, que desde los 14 años participa en actividades solidarias.

"Se nos ocurrió averiguar qué se hacía en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela para Navidad y nos comentaron que iban diferentes grupos antes o después de esa fecha, entonces pensamos que podíamos hacer algo esa misma noche del 24 de diciembre, cuando en todos los hogares se está celebrando", continuó el joven.

Así comenzó a concretarse una idea que desde hace cinco años no para. Esta vez se pudieron armar dos grupos de voluntarios, y por eso visitarán también el Hospital de Niños Zona Norte.

Juguetes para todos

Los voluntarios de Armonía Solidaria empiezan a trabajar con bastante tiempo, para juntar juguetes de amigos, conocidos y de toda la ciudad que se suma a participar.

Juan confirmó que este año se recolectaron más de 500 juguetes, y contó que si luego de la recorrida por los hospitales quedan algunos sin entregar, los llevarán a dos merenderos, uno de San Lorenzo y otro de Fray Luis Beltrán.

Una vez que recolectan todos los juguetes donados, en locales que ceden el lugar, los voluntarios se ocupan de limpiarlos, envolverlos y clasificarlos.

Luego, arman planillas con una descripción de cada paquete para que sepan de qué se trata y el juguete pueda entregarse envuelto. "No hay nada como la magia de romper el papel de regalo", destacó Juan que disfruta de entregarlos a los niños.

El 24 de diciembre, a las 10 de la noche, los voluntarios se encuentran en la puerta de los hospitales. "Lo primero que hacemos es hablar con las enfermeras que nos cuentan un poco el panorama de cuántos chicos hay, y si conocen alguna preferencia de juguetes que hayan manifestado los chicos", relató Juan.

Después se hace un juego en la sala para motivar a que los chicos esperen a Papá Noel. "La mayoría no sabe que van a tener un festejo de Navidad esa noche, por eso no hay nada mejor que la sonrisa de esos niños, que todos sabemos que no quieren estar en un hospital", confesó el voluntario.

La sorpresa es mayúscula cuando los chicos ven entrar a Papá Noel con una bolsa de regalos a la sala. Es un momento único que arranca sonrisas y lágrimas.

"Ningún voluntario quiere dejar de ir porque es increíble lo que se vive", relató el joven que reconoce que al principio su familia no entendió que no estuviera en la mesa de Navidad con ellos.

"Ahora mi familia no sólo me entiende, sino que me acompaña en todo este proyecto", dijo Juan feliz de seguir adelante con esta iniciativa.

En estos días el grupo terminará de envolver los juguetes y sigue juntando pan dulce y budines para llevar a los merenderos los días siguientes a Navidad. Los que quieran colaborar podrán acercarlos hasta el martes a la mañana, al Minimarket de Buenos Aires esquina Zeballos, de 9 a 23 y al local de San Luis 1410, de lunes a viernes de 9 a 18.