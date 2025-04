Pablo Vranjicán: "Me gustaría dejar una huella en Central Córdoba, ojalá que sea logrando algo importante" El delantero con casi 40 años, se refirió al momento que está viviendo en Tablada. Ante Deportivo Español marcó dos goles de cabeza y repasó su extensa carrera en diálogo con Ovación Por Juan Iturrez 7 de abril 2025 · 06:10hs

El nueve goleador. Vranjicán, con un soberbio cabezazo, abrió el marcador ante los gallegos y sale corriendo a gritarlo. Los charrúas ganaron y siguen invictos. Pablo Vranjicán jugando en primera división en la temporada 2007 ante Gimnasia la Plata.

Con casi sus cuatro décadas, Pablo Vranjicán sigue rompiendo redes en el fútbol Argentino. Ante Deportivo Español anotó dos tantos de cabeza y Central Córdoba ganó 3-1. Gonzalo Gómez anotó el restante.

Después de la soberbia actuación en el Gabino Sosa y rodeado con sus familiares en su Zavalla natal, el 9 se refirió a la victoria del Matador, sus goles y el momento que está viviendo.“Estoy contento porque los goles sirvieron para que el equipo gane y nos prendamos bien arriba, más ante un rival duro y complicado. Seguimos sumando y nos estamos haciendo fuertes en nuestra cancha. A la vez me pone bien por el momento que estoy atravesando con casi 40 años, la verdad que no me fijo mucho nada. Me siento bien para seguir jugando profesionalmente, pero también soy consciente de que en algún momento esto se tiene que terminar. Espero que después la pueda seguir de otra manera, desde otro punto de vista. Yo quiero hacer todo lo posible para que el equipo pueda pelear por cosas importantes”, confió Vranjicán a Ovación.

Vranjicán anotó dos goles ante Deportivo Español Se te ve muy bien y con ganas de seguir rompiendo redes?

Uno trabaja y se entrena para tener buen rendimiento. Vuelvo a repetir, a veces las cosas salen bien, a veces no tanto, a veces el arco se cierra, pasa constantemente en el delantero. Pero hay que insistir y persistir en cada momento porque a veces no se da en un partido, pero después vienen otros seguidos y es habitual que suceda. La verdad que es un lindo momento para el club, estoy cómodo y contento. Me gustaría dejar una huella en Central Córdoba, ojalá que sea logrando algo importante. Y si no se da, por lo menos haberlo intentado con todas las ganas y la fuerza que uno deja día a día para que salgan las cosas. Veremos si se da de esa manera o no, tenemos objetivos claros, es un camino muy duro, pero lo vamos a transitar y vamos a tratar de que sea de la mejor manera”.

>>Leer más: Central Córdoba con juego y goles bárbaros, lidera e ilusiona Pablo7.jpg Pablo Vranjicán jugando en primera división en la temporada 2007 ante Gimnasia la Plata. Estás pasando por tu mejor momento en casi los últimos años en el profesionalismo. Del debut en Newell’s, en la primera local, pasaron muchos años, pero recuerdo que peleamos el campeonato ese año con Renato Cesarini. Fue una experiencia hermosa. Jugar en la primera local me ayudó mucho para agarrar rodaje, roce, porque los defensores son aguerridos y pegadores. Y después me ayudó mucho Marcelo Vaquero a utilizar el cuerpo como nueve, porque por ahí uno es chico y en el pueblo no lo hacía de buena manera. Fui adquiriendo experiencia, con mucho recorrido en varios clubes. Costó, en algunos lugares me fue muy bien, en otros no tanto, pero la verdad es que estoy feliz por la carrera que me tocó hacer. >>Leer más: Los tres golazos de Central Córdoba y el festejo en el Gabino Sosa, en el foco de La Capital Pasaron una prueba muy dura ante Deportivo Español, ¿para qué esta el Charrúa en este torneo? Vamos partido a partido. Nos tocó Español y ganamos bien. Recuerdo el fin de semana pasado, cuando un colega me preguntó por el partido de Copa Argentina antes de jugar contra Claypole y yo le aclaré que nosotros teníamos un partido importante y debíamos sacarlo adelante. Por suerte ganamos 3 a 1 fuera de casa. Ya en la semana preparamos el partido ente Español y volvimos a ganar. Dos goles para seguir arriba en la zona A Ante los gallegos marcaste dos goles de cabeza tras dos jugadas colectivas muy buenas. ¿Ese lugar del área te gusta jugar? Sí, la verdad que Español es un equipo muy duro, con jugadores de experiencia, siempre se para bien. El torneo pasado pasó lo mismo, es muy ordenado. Un equipo que trabaja muy bien lo táctico, que nos complicó también por momentos. Pero bueno, el equipo reaccionó después del empate, que fue un golpe duro antes de terminar el primer tiempo. Arrancamos el segundo un poco dubitativos pero después nos pusimos enseguida en partido y pudimos doblegar al rival. La verdad fue que si no hacíamos un partido con esa tenacidad, con esa concentración, se nos iba a complicar . Ellos seguramente sumarán muchos puntos de aquí en adelante. >>Leer más: Qué hay detrás del enigmático posteo de Central Córdoba sobre dos jugadores "desnudos" Pasaron Español y ahora se viene Sarmiento, Copa Argentina. ¿Cómo están viviendo este lindo momento? Desde este lunes vamos a enfocarnos en el encuentro ante Sarmiento por la Copa Argentina. Sabemos que será difícil porque es un rival de jerarquía, de otra categoría, pero adentro de la cancha se iguala en todo y nosotros vamos a imponer nuestro juego. Seguramente vamos a seguir haciendo lo mismo que venimos realizando en los partidos que jugamos en el torneo. La idea de los entrenadores Teglia y Acoglanis es mostrar un equipo compacto, jugar bien e intentar en hacer nuestro juego. Vranjicán quiere más goles en la temporada ¿Se vienen más goles de Pablo Vranjican en la temporada? Ojalá que se vengan muchos más, no solo míos, sino también de todos los chicos. Queremos que todos anden bien, que se muestren, que sea un gran torneo para todos ellos y que el día de mañana aspiremos a cosas importantes ojalá en otra categoría. Quiero que los chicos puedan crecer en su carrera y ojalá sea en Córdoba. Hay jugadores jóvenes que vienen pisando muy fuerte en las inferiores y son el futuro del club. Se lo merecen, son grandes jugadores y seguramente les va a ir muy bien en un tiempo muy cercano.