Yanina, "lejos" de Lima

Una vez Diego Maradona dijo "me cortaron las piernas" y la frase se hizo célebre. Hoy esas mismas palabras podrían repetirlas dos atletas rosarinos becados por la Nación: tanto la medalla de oro en los Juegos de Río 2016, Yanina Martínez, como su compañero Brian Impellizzieri, el mejor atleta del mundo en salto en largo. ¿Por qué? Porque preparados a viajar y competir en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, se enteraron que su entrenador de siempre y "amigo", Martín Arroyo, no fue incluido "por error" en el listado de técnicos de la selección argentina. La noticia hace peligrar la participación de ambos atletas con parálisis cerebral, porque no sólo tienen en Arroyo a un técnico sino prácticamente a un acompañante terapéutico. Hoy, a las 13, tanto Arroyo como Yanina, sus familiares y autoridades de Deportes de la provincia y del municipio ofrecerán una conferencia de prensa en el Estadio Municipal Jorge Newbery (Ovidio Lagos 2501).

Arroyo le explicó ayer a Ovación cómo se generó esta "traba" y por qué perjudica a ambos atletas.

"Hay una lista larga que realiza la Federación Argentina de Deportistas con Parálisis Cerebral (Fadepac), con todos los atletas y técnicos. Allí no figuró ni mi nombre ni el del técnico de Hernán Urra, otro medallista de Río. Nos dijeron que fue un error. Pero cuando Ariel González, el técnico de la selección hizo la lista corta, el error no se solucionó. La madre de Yanina dice que está cansada de que no viaje acompañada, no es la primera vez que sucede esto y es una traba para ella y también para Brian. Este año Yanina cumplirá diez años en la selección y tiene grandes logros, no entendemos por qué no se los apoya", lamentó Arroyo.

Pero además, el técnico agregó problemas que involucran a la Agencia de Deportes Nacional y al Enard.

"Todos los años proponemos giras en relación al calendario europeo. Así fuimos con Yanina a Londres y a Qatar. Un deportista paralímpico necesita competir por cuestiones deportivas pero también para mantener su beca. Esta última vez ni me contestaron desde Nación. No sé si es por recortes o porque no les interesa. Ambos atletas deben ir a Lima y con las mejores condiciones", dijo Arroyo.