Ya se puede votar online para que el argentino Barreal gane el Premio Puskás de la Fifa

El ex jugador de Vélez y actual de Cincinnati fue elegido por un golazo que convirtió en el US Open Cup de Estados Unidos. Compite contra varios candidatos. Hasta el 10 está abierta la votación

El mediocampista argentino Álvaro Barreal, de FC Cincinnati de Estados Unidos, figura entre los once nominados para el Premio Puskás, que forma parte de la gala Fifa The Best y distingue al mejor gol de la temporada. El futbolista surgido en Vélez resultó elegido por una volea de zurda desde la medialuna del área que se clavó en el ángulo superior derecho del arco de Pittsburgh Riverhounds, tras un tiro de esquina lanzado por su compatriota Luciano Acosta, en un partido de la US Open Cup disputado el 6 de junio pasado.