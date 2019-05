“Si a San Lorenzo y Huracán no les sacan puntos, también se los tienen que devolver a Newell's. Las reglas tienen que ser justas para todos”. Lo dijo el presidente de Lanús, Nicolás Russo. Sí, el mismo que, en su momento pidió que a Newell's se los quitaran cuando el tribunal de apelaciones de la AFA le devolvió 2 puntos (de una sanción de 3) por una declaración jurada “apócrifa” _misma causa de sanción a cuervos y quemeros_ ni bien se implementó la Superliga. Extraña la declaración de uno de los dirigentes con más peso en la AFA, pero es lógica. Justa. Aunque también se la puede analizar desde otra perspectiva, en que “antes” al club granate le importaban esas unidades porque peleaba el bajo promedio con los rojinegros y “ahora” tiene más aire para respirar tranquilo. Además, aquel reclamo también era porque le correspondía más plata por la posición en la tabla, algo que seguramente ya cobró y hoy quedó en un plano más que secundario. Como sea, por el parque Independencia festejarían a lo loco si la devolución de puntos se concreta. Porque no serían esos 2 puntos sino 3. Sería un triunfazo, y con esas unidades la tabla del promedio no los tendría últimos, sino afuera de los últimos 4 de arranque (es la cantidad de descensos estipulados para el próximo torneo) e incluso con un punto más que Central.

La frase de Russo es correcta. No decisiva. No implica que Newell's recuperará esos puntos que tanto necesita. Esas unidades que reclamó ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) y que esperan resolución.

Y si bien quizás alcance con el reclamo propio, siempre es bueno que se sumen otros, como el de Huracán, como el de San Lorenzo, con el peso que la institución azulgrana tiene en el fútbol que se maneja en los alrededores de la calle Viamonte (sede de la AFA) y con poca injerencia de los clubes rosarinos, por culpa propia, santafesinos, cordobeses, tucumanos, mendocinos, etcétera.

Aquella quita de puntos a Newell's “sirvió” de ejemplo. Aunque no pareció porque San Lorenzo y Huracán “repitieron” lo que se consideró un incumplimiento a las reglas de la superprofesional Superliga.

Todo esto se debe al retraso en la sanción a San Lorenzo y Huracán, que quedó en suspenso. Seis puntos es el fallo inicial. Así como había pasado con Newell's en la pena originaria por reglamento, que fue de tres el 24/11/2017, que bajó a uno el 7/8/2018 y que se le descontaron otra vez los dos devueltos el 26/11/2018.

Esta nueva instancia se abrió en la noche del miércoles en otra reunión del comité ejecutivo de la Superliga cuando salió a la luz un borrador en el que se modificarían las penas en cuanto al reglamento para las licencias de primera división, que es por lo cual aparecieron las sanciones tan discutidas. Esto es, que ante el primer incumplimiento exista una sanción económica o jugar sin público algún partido en lugar de tener quita de puntos ante esa primera falta.

Algo similar a cómo se vivía en tiempos de la AFA comandada por el entonces eterno Julio Humberto Grondona, que decía: “Los puntos se ganan o pierden adentro de una cancha de fútbol”.

La crisis económica, que golpea muy fuerte a los clubes (más allá de que algunos dan pasos más largos de los que pueden) es una “excusa válida” y por eso está la chance de revertir las sanciones actuales. “Antes de aprobar el reglamento nuevo queremos saber cuál es la sanción que van a tener Huracán y San Lorenzo”, manifestó Nicolás Russo, a la vez que sostuvo: “El que comete un error debe ser sancionado, sino cada uno hace lo que quiere. Por ejemplo, yo no me quiero ir al descenso y si nadie hace nada, gasto 15 millones, me salvo y después veo cómo lo pago. No es así”.

Ahora, es cuestión de esperar. Participar de las resoluciones, imponer presencia y sostener coherencia y unidad entre los clubes. Lo económico es muy importante, y ni hablar en Newell's, que los socios y personalidades destacadas persiguen un fideicomiso para juntar fondos para hacer frente a la adquisición de refuerzos para pelear por no descender; pero nadie puede dudar que hoy a la lepra le vendrían bárbaro los 3 puntos para salir del último puesto en los promedios y, de paso, tener uno más que el rival de siempre.

Ajax se lleva a Martínez y entran euros

Ya hay acuerdo entre Ajax y Defensa y Justicia, sólo falta que viaje a la revisión y que desde Holanda lleguen los euros. Para el equipo de Florencio Varela y para Newell's, que de los 7 millones de euros por el que se hace el pase recibirá 1,5 millones de dólares que era la opción del 50% que restaba (el 50% anterior había embolsado 650.000 dólares) por el defensor revelación de la Superliga. Hay que recordar que en el Parque lo prestaron sin darle demasiadas chances porque no tenía estatura para su posición de marcador central y por eso jugó un solo partido en la primera leprosa, el último del torneo 2016/17 en el Coloso, ante Godoy Cruz.