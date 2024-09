Waterpolo: Provincial se quedó con todos los honores

Asumió su protagonismo a sabiendas de que no hay fórmulas mágicas, que para alcanzar un objetivo es necesario mucho trabajo. Sin apartarse de esa idea, Provincial se consagró campeón de la Liga de Honor de waterpolo, el torneo más importante entre clubes del país , al vencer días atrás a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) en los dos primeros cotejos de la definición, por lo que no hubo necesidad de disputar un tercer partido.

Las razones del DT de Provincial

“Otra cosa para destacar, es que hoy por hoy tenemos un equipo muy completo. Debemos ser el equipo más largo que tiene la Liga. Como entrenador tengo que elegir trece jugadores para jugar el sábado, una gran ventaja que no todos los equipos de waterpolo de primera división tienen porque comúnmente terminan completando el plantel con juveniles o con jugadores que van poco a entrenar”, completó Giri.

—Y eso hace que haya mucha competencia interna, ¿no?

—Provincial tiene una plantilla de 18 jugadores de los cuales 5 de ellos el fin de semana directamente no juegan los partidos. Eso hace que durante la semana haya mucha competencia en los entrenamientos y que todo el mundo quiera pelear por tener un lugar.

—¿Cuál es la característica saliente de este equipo?

—Hay un compromiso grande de todo el grupo y el equipo no depende de individualidades. Te doy un ejemplo: Nuestro capitán, Tomás Tilatti jugó el primer partido de la Liga y después se fue a jugar tres meses a un club de Europa y sin embargo el equipo no se resintió y clasificó primero en la fase regular. Por eso te digo que acá hay un equipo sobre las individualidades.

—¿Cómo fue el paso a paso para llegar al título?

—La Liga Nacional de Clubes arrancó el 1 de abril con 9 equipos, los que jugamos todos contra todos a dos ruedas, ida y vuelta. Entre ellos estaban River Plate, Independiente, GEBA, Moreno y Progresista, de Buenos Aires; Regatas, de Santa Fe y GER, Náutico Sportivo Avellaneda y Provincial, de Rosario. Durante la fase regular perdimos un solo partido, fue de local ante GEBA, el resto los ganamos y quedamos primero en esa fase regular. Por nuestra condición de líder tuvimos que esperar que se definan los otros semifinalistas que salieron de un play-off, que fueron River Plate y GER. En semifinales le ganamos a River de local 2-0, mientras que GEBA le ganó a GER 2-1.

La final infartante

—De ahí a las finales.

—En las finales elegimos jugar los dos primeros partidos de local, más que nada por una cuestión de presupuesto. Si bien el club nos brinda toda la infraestructura y apoyo, los viajes lo pagan los jugadores. Y nos salió bien. El primero lo ganamos 14-7, en un partido en el que, a partir del segundo cuarto nos pusimos arriba y pudimos sostener esa ventaja. Con ese resultado sabíamos que el segundo partido iba a ser más difícil porque el rival se la iba a jugar toda y pasas a tener toda la responsabilidad.

—¿Jugó mucho el nerviosismo?

—Si bien era la segunda final consecutiva que jugaba el equipo, la juventud podía jugarnos en contra. Lo pudimos empatar 10-10 cuando faltaban 20 segundos para terminar el partido y después, lo ganamos en los penales, 13-11. El arquero Máximo León tuvo una gran jornada. Atajó dos penales en el partido y tres en la definición, siendo que era el segundo arquero. El primer arquero es Milton Ramos, pero se lesionó el jueves antes de la final, lo que hizo que Máximo, quien estuvo muchos partidos fuera del plantel, saliera a la cancha como titular. Por eso te digo que acá hay un equipo por sobre las individualidades.

—¿Cuáles fueron las claves para la obtención del título?

—La cantidad de jugadores de buen nivel nos dio una competencia que hizo que cada uno entendiera que el que no se esforzaba quedaba afuera. Y esa competencia interna que hubo en el equipo, que en un deporte amateur es muy difícil de conseguir, fue decisiva. Es lindo renegar cuando tenés 15 o 16 jugadores en cada entrenamiento, jugadores de nivel, comprometidos y con proyección y que cada uno aporta lo que puede aportar. Disfrutamos de la semana, del entrenamiento, de lo que hacemos, más allá del triunfo obtenido. Obviamente cuando tenés un logro desde los resultados, ese disfrute se vive de otra manera. Estoy convencido de que el camino para avanzar es el trabajo. En waterpolo, como en cualquier deporte, está todo inventado, no hay fórmulas mágicas. Acá lo que hace falta son horas de trabajo, de entrenamiento y competencia de nivel. Sin eso no se pueden obtener logros y creo que estos chicos entendieron eso.

—¿Qué rol jugó el apoyo del club?

—Fundamental. Las instalaciones que brinda Provincial no las tiene otro club. Es la mejor de la Argentina. Entrenamos todos los días en una cancha de waterpolo y eso no lo tiene otro club en el país. Tengo el apoyo total de los directivos, trabajo con mucha libertad... tengo, además, el compromiso de los jugadores, el de los directivos, de los directores deportivos, y también el apoyo de la gente de mantenimiento, de limpieza y el de los padres, que muchas veces los ves vendiendo tortas para juntar unos pesos que vuelven a los chicos. Acá todos tiramos para el mismo lado y tarde o temprano los resultados se iban a dar. Era una cuestión de tiempo. Hay mucha gente comprometida en esto y para mí es un placer y un orgullo ser parte.

—El título es un buen aliciente. De ahora en más ¿qué?

—Después de la final, en la charla del vestuario antes de ir a festejar, hablamos de que esto es el piso, el puntapié inicial. De alguna manera entendemos que no es un lugar al que llegamos sino un lugar de donde partimos. Todavía hay mucho trabajo por hacer. El desafío es grande porque la cuestión no es llegar sino mantenerse y siendo protagonistas de los torneos. Después si se gana o se pierde una final es una cuestión fortuita, pero queremos que Provincial siga siendo protagonista.

El plantel campeón

Arqueros: Milton Ramos, Máximo León y Valentín Cabral. Defensa boya: Mauro Levi, Boris Levak, Lautaro Camino, Tomás Tilatti y Santiago Cabrera. Boya: Mauro Dottore, Branco Levak y Erick Schone. Atacantes: Ignacio Banchero, Ignacio Setti, Tomás Giri, Santiago Rivera, Nicolás Bonifasi, Ramiro Gil, Ignacio Eberleing y Lautaro Serrano. Staff: Juan Pablo Giri (head coach), Iván Funes y Agustín Caprioti (coachs asistentes) y Sabrina Domínguez (mánager).