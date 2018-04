Volvió para ser puntero

San Roque volvió a la Rosarina y es puntero de la Primera C, la Copa Mariano Reyna. Después de 6 años, la popular entidad de la zona sur se rearmó con la ayuda de toda la barriada y hoy es protagonista en la tercera categoría de la Asociación. Los colores amarillo y rojo de la camiseta se deben a que los fundadores eran hinchas de Central y Newell's. El 18 de noviembre cumplirá 74 años de vida.

"Pasaron seis años de la última vez que San Roque disputó los torneos de la Rosarina. En el 2012 nos consagramos campeones de la Copa Mariano Reyna, pero por no tener el baby y las divisiones inferiores completas no pudimos ascender a la Primera B. Esa decisión fue un golpe duro para la institución y tuvimos que dejar de participar en la ARF. Pero después de mucho sacrificio, con el apoyo de la barriada se pudo armar varias categorías y logramos participar", sostuvo Carlos Modólo, presidente de la subcomisión de fútbol y actual entrenador de la primera división, que marcha puntero en la Copa Mariano Reyna.

En la nueva estructura deportiva en el 2018 cuenta con el fútbol infantil en ARF y a su vez, otra en la liga AFI de V. G. Gálvez. "Es la primera vez en la historia de la institución que San Roque puede contar con todas las categorías en el baby (línea roja). El esfuerzo de la gente fue impresionante. Hoy nos damos el gusto de que los más pequeños tengan un sentido de pertenencia con el club del barrio. También logramos armar otra línea de baby (amarilla) que participa en V. G. Gálvez", dijo el dirigente.

Con respecto al fútbol de inferiores, Modólo explicó: "Ahora apuntamos a poder completar todas divisiones inferiores, nos falta completar la cuarta, la sexta y la octava división. Estamos bien encaminados en poder lograrlo y todo será gracias al esfuerzo de todas las personas que se sienten identificados con el club".

San Roque volvió a jugar después de 6 años, es líder en la Primera C y es grata noticia en el fútbol de la Rosarina.

Carlos Cognini, símbolo del club

Carlos Cognini fue un símbolo de San Roque. Delegado en la Asociación Rosarina durante la década del 90 era un incondicional hincha, que compartía su pasión con la del charrúa.