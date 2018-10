Con la algarabía por haber logrado el tercer título de la Rosarina, Coronel Aguirre sigue de fiesta en todo Villa Gobernador Gálvez. Los festejos interminables encuentran entre ellos al DT Fabián Barrientos y al defensor Maximiliano Gutiérrez, quienes también formaron parte del equipo campeón en la temporada 2009. Y en el 2018 volvieron a la entidad del rojiverde y tras 30 jornadas lograron conquistar la tercera corona en el torneo Molinas. Los campeones compartieron con Ovación las anécdotas que se dieron en la temporada 2018 y ambos coincidieron: "Volvimos para ser campeones con Aguirre".





Para el Raya Barrientos y el Patón Gutiérrez el día después de ganar el título de la Rosarina fue un día normal en sus vidas cotidianas. "Después de lograr el campeonato, la rutina pasa por seguir con el emprendimiento en lo gastronómico. Trabajo con los pedidos de comida de lunes a sábado de 7 a 15. Y a la tarde me voy a entrenar al plantel de Aguirre", sostuvo el entrenador Barrientos.

"Mi rutina diaria es desde las 8 a las 17. Soy portero en un edificio en Pellegrini al 700, además me dedico al oficio de pintura desde los 16 años y a las 18.30 me voy a entrenar con el resto del plantel de Aguirre. A mis 33 años el sacrificio diario es bárbaro pero tuvo su fruto. Hoy disfruto de ser parte del equipo campeón por cuarta vez".

¿Por qué Aguirre fue campeón?

El Coronel logró el título por el trabajo que hicimos a lo largo del año. La pretemporada comenzó el 22 de enero con un grupo impresionante de jugadores. Ahí me di cuenta de que Aguirre iba a salir campeón. El plantel se complementó muy bien entre jugadores experimentados y juveniles. La unión del equipo fue fundamental a lo largo del certamen. Cerca de 45 futbolistas jugaron los 30 partidos y cada uno que se puso la camiseta dejó todo en cada encuentro para poder llegar a ser los mejores de la Rosarina. (Barrientos)

El arranque con 7 triunfos al hilo fue importante para el resto del campeonato. Esa ventaja nos sirvió para ser protagonista y candidato. Después llegaron algunas derrotas pero rápidamente el grupo pudo salir de ese mal momento y en los últimos 4 partidos logramos sumar 10 puntos sobre 12. A su vez los equipos que estaban en la lucha tuvieron sendas derrotas y lo pudimos aprovechar al máximo. Ahí estuvimos convencidos de poder lograr el título. (Gutiérrez)

¿Cómo se dio el regreso al club?

La decisión de volver a dirigir a Coronel fue netamente familiar y por sugerencia de mi pareja (Carina). En diciembre le había dado la palabra a Diego Lavezzi para hacerme cargo del primer equipo pero todo quedó ahí. En ese mes también me llegó el ofrecimiento para dirigir a un club de Barrancas, a 100 kilometros de la ciudad, y lo debía pensar. Mi esposa dio su opinión sobre mi futuro trabajo y me remarcó los viajes que tenía que realizar en la semana. Entonces tomé esa sugerencia y decidí quedarme en Aguirre. Al día siguiente me llamó Diego y arreglamos mi regreso. (Barrientos)

A pesar de que había dejado el fútbol para dedicarme a la familia y al trabajo, Aguirre siempre estuvo en mi cabeza para volver a jugar. En diciembre, en una fiesta familiar me reencontré con Barrientos y lo primero que me dijo fue que me quería en el plantel para el 2018. En enero me sumé al grupo para realizar la pretemporada. En la 8ª fecha me llegaron los papeles para jugar y ante Central volví al club en el que logré tres títulos, dos en el Molinas y el ascenso al Federal B. (Gutiérrez)

¿Cuándo se dieron cuenta de que podían lograr el título?

Después de la derrota ante General Paz por 3 a 0 y las caídas de los punteros, desde ese día me di cuenta de que podíamos pelear el título. Provincial A, el líder, nos llevaba 6 puntos de ventaja, quedaban cuatro fechas y debíamos ganar todos los cotejos para ser campeones. Por suerte llegaron tres triunfos consecutivos ante Americana (5-0), Alianza Sport y Provincial A, ambos por 1-0. La puerta a la gloria estaba a un partido y con la igualdad ante Newell's (1-1), el título hoy es una realidad. (Barrientos)

Con las 3 derrotas consecutivas ante Unión (Alvarez) (0-4), Morning (1-2) y General Paz (0-3), el panorama se complicó. Después en la semana tuvimos una reunión con el plantel y sacamos todas las dudas. A partir de esa charla el grupo cambió de mentalidad y los últimos partidos se jugaron como verdaderas finales. La reunión de hace 30 días sirvió para conquistar el campeonato. (Gutiérrez)

En la próxima semana se viene el torneo Ivancich y los campeones, Barrientos y Gutiérrez, coincidieron: "El plantel buscará ganar el Ivancich, certamen que jamás pudo conquistar la entidad".

En el final de la nota les agradecieron a todos los seguidores por acompañar al equipo a todos lados y también a los colaboradores que fueron parte de la conquista. Ellos son: Lucas Granados, Gustavo Moreyra y los utileros Gogui y José Luis.