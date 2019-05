Ya está libre. Y Newell’s puede empezar a ilusionarse con tenerlo como entrenador. Gabriel Heinze no tiene más responsabilidades en Vélez. La eliminación a manos de Boca cerró la participación del equipo de Liniers en la Copa Superliga y de esta manera el DT podrá pensar en qué será de su futuro a partir del 30 de junio, que es cuando vence el contrato. Claro que puede sellar antes su desvinculación y acordar para ser el técnico de la lepra, asumir cuando quiera y dedicarse de lleno a ese gran objetivo rojinegro de mantenerse en primera división.

El Gringo nunca se apartó del concepto de no referirse a la chance de volver a Rosario mientras Vélez siguiera en competencia. Los trascendidos, las palabras que se filtraron de su entorno, siempre fueron con un guiño favorable a la posibilidad de asumir como DT leproso. Lo que informó Ovación hace tiempo. Es más, el entrenador ni siquiera se pronunció por la posible continuidad en el equipo de la V azulada más allá de que consideró que primero estaba la chance de seguir si es que la dirigencia de Liniers le acercaba la propuesta. Eso sucedió. Ayer desde la dirigencia porteña indicaron que tenían listo el ofrecimiento para su continuidad y el presidente de la institución, Sergio Rapisarda, contó que “ya se le hizo la propuesta, falta su decisión y seremos respetuosos de lo que decida. Igual, para mí sigue”.

Mientras tanto, desde Newell’s siempre se dijo que el “número 1” como candidato para conducir al equipo era Heinze. Que lo esperarían el tiempo que sea. Que el convencimiento era total, más allá de que algunas versiones dicen que un sector de la dirigencia apostaría por otro nombre. Pero nadie duda que está arriba en la preferencia de los hinchas.

Por eso, en el mundo rojinegro anoche hacían fuerzas para que Boca eliminara a Vélez de la Copa Superliga. Sufrieron en cada pelota que llegaba al área xeneize e hicieron fuerzas por algún gol de los vestidos de azul y oro. Con el 0 a 0 (ver aparte) fueron al sufrimiento de los penales. Lanzaron un puño al cielo cuando Cufré falló el segundo penal tirándolo alto y en el último de la serie que pateó Buffarini festejaron el 5-4 con el que Boca dejó fuera de carrera a Vélez y el Gringo quedó liberado para elegir.

"Estoy muy orgulloso de ser el conductor de este grupo", dijo al irse de la Bombonera. "Pido que no hagan preguntas de cosas de que no sean del juego", dijo sobre su continuidad. "La prioridad es de Vélez. Me tienen que acercar la propuesta y la analizaré", señaló evasivo.

El plantel rojinegro está convocado a regresar a los entrenamientos el próximo jueves 23, con Fabián Garfagnoli al frente. Suena ilógico que Heinze defina todo tan rápido como para estar en Rosario ese día. Seguramente querrá, y necesitará, unas vacaciones. También existe la chance de que el 1º de junio esté en Europa para ver la final de la Liga de Campeones entre los equipos ingleses de Tottenham (dirigido por el ex rojinegro Mauricio Pochettino) y Liverpool, el club en el que jugó Maxi Rodríguez, amigo del Gringo Heinze, una pieza que seguramente será clave para el Newell’s que se viene.

También habrá que ver si su idea es volver y asumir. Tiempo tiene. Es que el próximo torneo de la Superliga comenzará recién el 26 de julio, es decir más de dos meses para preparar al plantel, al equipo que lo represente. Es que en el medio estará la disputa de la Copa América en Brasil, del 14 de junio al 7 de julio.

El tema será si el Gringo dice no. Ahí Newell’s tendrá que salir a buscar a otro DT. ¿Nombres? Hoy no importa. Hasta que el Gringo no diga no, lo seguirán esperando.