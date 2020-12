No se le cruza ni por asomo la idea de perderse el partido contra Aldosivi. Anhela encabezar con firme convicción la excursión que hará Central en Mar del Plata. Emiliano Vecchio mira el futuro cercano con marcado optimismo. El 10 continúa con una molestia en el recto de la pierna derecha. Pero no se resignará en los tres entrenamientos que restan porque apunta a cumplir con toda la rutina médica para dar el presente frente al tiburón. El Kily González también aguardará hasta el límite porque internamente sabe que no tiene un reemplazante para suplir al capitán, quien es el jugador más regular del equipo auriazul