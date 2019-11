Una victoria para calmar las dudas

Jugar bien o mal, esa no era la cuestión. Por ahí no pasaba el tema, sino ganar con el clásico "como sea". Vencer sin importar la manera ante un Defensa y Justicia incómodo en todo sentido y que lo complicó para que pudiera alcanzar el objetivo buscado. Lo consiguió siendo contundente en la definición y la victoria no hizo otra cosa que establecer un manto de calma después de días de zozobra y cierta incertidumbre. Ganó y punto, ahora Kudelka tendrá que afianzar su idea y entrenar para que el equipo recupere ese funcionamiento que le permitía trabajar los partidos con mayor tranquilidad. La que ayer no tuvo a pesar de la diferencia a favor por 2 a 0.

Tan necesaria como obligatoria. La victoria aparecía como un vaso de agua en el desierto para saciar la sed rojinegra en un momento de incertidumbre. En la que se encontró después de los dos porrazos que se pegó con Gimnasia y Talleres de manera consecutiva. Sin margen de error, así llegó este equipo liderado por Frank Kudelka a la presentación con un Halcón de vuelo importante desde lo futbolístico y que lo incomodó con la presión intensa, sobre todo en los defensores para que la salida no fuera limpia.

La historia era otra. Newell's tenía que sumar de a tres y parecía que no existía otro resultado que confortara. Por el bajón que venía padeciendo y que se evidenció en los dos últimos encuentros con derrotas incluidas. Para alimentar el promedio y seguir alejado de la zona de fuego. Y para elevar la confianza de los jugadores y llenar de tranquilidad a un cuerpo técnico que lógicamente se inquietó en las últimas fechas. Algo lógico y entendible, por cierto.

En el ambiente del Coloso se respiraba la ansiedad existente. Reinaba el nerviosismo por lo que venía transitando el equipo, que además ayer no contagiaba a pesar del marcador a favor. Encima, al mediodía su archirrival canalla había dado el batacazo en el Monumental frente a River y las obligaciones parecieron aumentar como el riesgo país.

No tuvo tregua

"Pare de sufrir", sostienen los pastores en los cierres de las transmisiones de los canales de TV. Y a pesar de que el tanteador a Newell's le fue favorable y jugó con esa ventaja, sí padeció y sufrió el toqueteo y el trajinar intenso del equipo de Mariano Soso. Hasta la gente se controló y no pudo desatar todo su entusiasmo porque el encuentro no dio tregua y la lepra tuvo que defender replegada la diferencia del 2-0.

Newell's jugó perturbado porque no fue patrón de estancia. No mandó en su cancha, a tal punto que la posesión de la pelota fue a favor del Halcón por amplia diferencia. Pero la lepra supo dar los golpes justos y precisos para ganar y sumar tres puntos tremendos. Por el momento que transitaba y para conseguir la calma que necesitaba. Y así trabajar para volver a ser el equipo que fue en las primeras fechas de la Superliga.