Los ataques a balazos contra integrantes de la actual comisión directiva de Newell's Old Boys y contra la misma sede rojinegra se convirtieron en una constante en los últimos años. Esta madrugada el frente del negocio de ventas de repuestos de automóviles perteneciente al secretario del club, Juan José Concina, ubicado en Mitre y La Paz, fue atacado a balazos y los investigadores hablan de al menos nueve impactos.

Los antecedentes de los ataques son los siguientes:

* Viernes 5 de agosto de 2016: La casa del dirigente de Newell's Old Boys Claudio "Tiki" Martínez sufrió anoche un violento atentado. Un grupo de personas que se desplazaban en un auto efectuaron varios disparos contra la fachada de la vivienda ubicada en Rodríguez al 1600.

* Domingo 4 de septiembre de 2016: El auto que custodiaba el edificio donde vive el dirigente de Newell's Claudio "Tiki" Martínez fue blanco de un feroz ataque a balazos. Se estima que descargaron unas 30 balas de ametralladora. También ametrallaron el frente de la vivienda.

* Martes 27 de Septiembre de 2016:Esa noche, desde un Peugeot 308 blanco con vidrios polarizados, arrojaron una granada en la zona de la puerta 4 del club, en la zona de la pileta de natación. Si bien muchos socios se encontraban en el club en ese momento, en ese sector no había gente por lo cual no se registraron lesionados. No obstante, la onda expansiva fue poderosa y la granada EAM5, de fabricación española, ocasionó considerables daños materiales.