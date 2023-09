Un rojo oxigenado desde la llegada de Carlos Tevez

Como sucedió en Central, el técnico les envió un claro mensaje a sus jugadores, teniendo como meta principal la entrega, el esfuerzo y la intensidad, algo que para él no se negocia. “El que no está al cien, no juega”, fue la bajada de línea del DT. Desde el primer día, el Apache puso sobre la mesa su impronta y cómo quiere que jueguen sus equipos.