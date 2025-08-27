La Capital | Ovación | Fútbol

Un modesto club del fútbol argentino tiene un sorprendente récord a nivel mundial: de qué se trata

Encabeza un impactante ránking que incluye a las principales ligas del globo. Su arquero también logra una marca poco habitual

27 de agosto 2025 · 15:17hs
Deportivo Riestra goleó 3 a 0 a Sarmiento y llegó a los 23 partidos sin perder en su estadio

Deportivo Riestra goleó 3 a 0 a Sarmiento y llegó a los 23 partidos sin perder en su estadio, la racha más larga del momento en el fútbol mundial.  

El fútbol nunca deja de sorprender, en ningún lugar del mundo. Quizás sea ese el principal motivo por el cual se trata del deporte más popular del globo. No hay ningún otro que se le compare y en menos en la era de las redes sociales: cualquier cosa que pase en el partido menos pensado puede convertirse en noticia.

El fútbol argentino es, por supuesto, una fuente inagotable de sorpresas. Equipos grandes que se van al descenso, equipos chicos que pelean títulos, jugadores que la rompen en un equipo y fracasan en otros, y tanto más. Es apasionante por donde se lo mire y muchas veces lo inesperado lo hace todavía más atractivo.

La meteórica llegada del Deportivo Riestra a la primera división, en 2023, es una de esas noticias inesperadas y a la vez sorprendentes. Una década antes, el equipo del barrio porteño de Nueva Pompeya jugaba en la Primera D, la quinta categoría del fútbol criollo. Y ahora, ya en la máxima categoría, sigue dando que hablar a los amantes del fútbol.

Con su goleada del lunes por 3 a 0 a Sarmiento de Junín, el próximo rival de Rosario Central, Deportivo Riestra se convirtió en el equipo de las principales ligas de fútbol del mundo que más partidos oficiales consecutivos llevan sin perder.

Leer más: La intensidad de Alejo Veliz, un dolor de cabeza que Newell's no pudo resolver en el clásico

Todo un récord sin derrotas

En total, acumula 23 cotejos en el pequeño estadio Guillermo Laza sin conocer la derrota. Supera por uno al Aston Villa de la Premier League, el equipo de Emiliano Dibu Martínez, y por cinco a la Roma de Italia, donde juega Paulo Dybala.

Pero no es todo. Riestra es también en el equipo que más minutos lleva sin recibir goles como local. Su arquero, Ignacio Arce, acumula más de 800 minutos con su valla invicta.

Leer más: Central: los nombres que tiene en mente Holan para visitar a Sarmiento en Junín

Hoy iría a la Sudamericana

La tremenda campaña de Riestra como local se complementa con una buena cosecha de puntos cuando debe salir de su casa. Esa campaña le permite hoy acumular 34 puntos en la tabla anual (producto de 8 victorias, 10 empates y apenas 4 derrotas en 22 partidos), lo que permitiría estar clasificándose para la Copa Sudamericana.

Hace dos semanas, Riestra jugó contra Central en el Gigante, donde igualó 1 a 1. Si bien fue superado por los canallas, la perseverancia del Malevo le permitió llegar al empate en la agonía del partido. La ventaja auriazul la había conseguido Alejo Veliz, quien marcó ese día su primer gol desde que regresó al club a préstamo del Tottenham.

