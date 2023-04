Envión gigante de Central ante Gimnasia, de cara al clásico

Central tenía que eliminar cualquier vestigio de pensamiento en el clásico de la próxima fecha. No iba a ser sencillo, pero al menos se pudo ver en el inicio a un equipo enfocado en el rival de turno y no haciendo proyección mental más allá. El once de Miguel Angel Russo extendió el buen encuentro en el Ducó a los primeros minutos en Arroyito. Fue como una película continuada. Y el resultado fue el ideal: 3-1 sobre sobre Gimnasia.