Un diseñador rosarino pide que voten su propuesta para decorar el Red Bull de Fórmula 1

Su propuesta "the lone star bull".

Ese de Miami fue en mayo y lo ganó una chica rosarina (Martina Andriano), con una modalidad diferente que no fue a través de votación, sino que fue directamente a través de una elección de la firma. Y esta es la segunda edición con un formato más abierto y participativo, que le permitirá a la propuesta ganadora vestir los autos de Red Bull en el Gran Premio de Austin, Texas, el fin de semana del 20 y 22 de octubre.

“Estoy viviendo un sueño. Todavía no entiendo todo lo que está pasando, y tampoco tengo en claro dónde me llevará todo esto”, señaló Cavallone, quien arribó a la instancia final con "the lone star bull", en un mano a mano que se está definiendo a través de los votos que se pueden realizar hasta este viernes a las 14.