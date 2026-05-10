Turismo Carretera en Termas de Río Hondo: el veterano histórico poleman y el pibito atrás

Matías Rossi marcó el uno y el precoz Marcos Dianda lo escoltó en Termas de Río Hondo, donde el Turismo Carretera cumple la quinta fecha. Acebal, en el top.

Matías Rossi marca el uno. Marcos Dianda, bien pegado y el tercero, Mauricio Lambiris.

Matías Rossi seguido en pista por Marcos Dianda, en el asfalto de Termas de Río Hondo. El veterano de mil batallas en el Turismo Carretera y el pibe que debutó este año, del Galarza Racing de Acebal.

El Turismo Carretera l legó al mejor autódromo del país, el de Termas de Río Hondo , para correr la 5ª fecha y el sábado quedó para uno de los emblemas, Matías Rossi , con su 41ª pole. Ahí nomás, el pibito que debutó este año y ya hace ruido: Marcos Dianda, del Galarza Racing de Acebal.

Rossi sigue extendiendo su racha como el de mayores pole position conseguidas, en este caso la 41ª en su campaña . Y no fue una casualidad este año, ya que venía de hacer el "uno" en Neuquén con el Toyota Camry.

Tampoco fue extraño el segundo lugar de Dianda , que con apenas 18 años cumplidos en marzo, venía de lograr su primera pole position en Concepción del Uruguay. Ahora no lo logró pro solo 24 milésimas.

Así, mantiene en alto la estela del Galarza Racing de Acebal, ya que el de Guatimozín, Dianda, es un producto de la casa. Mientras que también tiene en sus filas al líder del campeonato, Jonatan Castellano, que clasificó 7º.

El tercero y los otros zonales en Termas de Río Hondo

Mauricio Lambiris, el uruguayo del Gurí Martínez Competición, quedó 3º y comandará la última batería. Su compañero, el de Las Parejas Facundo Ardusso, clasificó 17º.

>>Leer más: Turismo Carretera: Santiago Mangoni ganó una carrera sin emociones en Concepción del Uruguay

Buena labor también del Maquin Parts de Venado Tuerto, con los Mercedes en el top ten. Otto Fritzler quedó 8º y Diego Azar 9º.

Esta vez fue Tobías Martínez el mejor del RUS Med Team de raíces rosarinas. El sanjuanino quedó 14º, mientras que Juan Bautista De Benedictis quedó 21º y Josito Di Palma 23º. De nuevo una deslucida labor del rosarino Thomas Ricciardi, que no pudo lograr tiempos clasificatorios y quedó 56º con el Camry.

En tanto, el de Reconquista Gaspar Chansard largará 28º.

Finalmente, el campeón Agustín Canapino debe remarla desde el 19º puesto y el último ganador, Santiago Mangoni, quedó muy lejos: 48º. El primer ganador, Nicolás Moscardini, clasificó 38º.

Y en el TC Pista

Mientras el parque del TC sigue aumentando y en Termas largaran 57 autos, el del TC Pista sigue achicándose, y apenas partirán 15 autos. O sea, hoy todos pelearán la Copa de Plata.

Gabriel Gandulia hizo la pole mientras que Eugenio Provens, del Galarza Racing de Acebal y que lidera, quedó 3º. Santiago Biagi, del RUS Med, fue 7º y cerró el piloto de Rufino, Faustino Cifré.