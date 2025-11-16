La Capital | Ovación | Turismo Carretera

Turismo Carretera: solo tres pilotos pueden sacarle el título a Agustín Canapino luego de Toay

Christian Ledesma se alzó con penúltima del Turismo Carretera en Toay, pero no le sirvió para darle caza a Agustín Canapino. ¿Quiénes aún sí pueden?

16 de noviembre 2025 · 18:49hs
El Camaro de Christian Ledesma camina a una victoria solo para la estadística en Toay. El 5º puesto de Agustín Canapino le quitó chances de pelear por un nuevo título del Turismo Carretera.

ACTC

El Camaro de Christian Ledesma camina a una victoria solo para la estadística en Toay. El 5º puesto de Agustín Canapino le quitó chances de pelear por un nuevo título del Turismo Carretera.

Agustín Canapino tiene todos los boletos para consagrarse como nuevo campeón del Turismo Carretera. En Toay interrumpió su increíble racha de triunfos pero sumó mucho y ya no queda casi nada para nadie. Ni siquiera para el ganador, Christian Ledesma, que no puede alcanzarlo. Solo tres llegarán a La Plata con posibilidades.

Canapino llegó a La Pampa como el ganador de las tres carreras de la Copa de Oro, con cuatro triunfos al hilo y cinco en las últimas seis presentaciones. Tanta ventaja sacó que hasta pudo consagrarse este domingo. No lo hizo, pero ya está ahí nomás.

Ledesma era uno de los muchos de la Copa de Oro que no ganó, ante tanto triunfo del Titán. Y en Toay lo hizo ganando la segunda serie más rápida y aprovechando que Mariano Werner, poleman y ganador de la serie más veloz, abandonó de nuevo con problemas de motor.

Así el marplatense volvió a la victoria después de más de cuatro año, pero no le sirvió para llegar al Mouras con alguna chance. El quinto puesto de un sólido Canapino, que esta vez no estuvo para disputar la victoria, no se le permitió.

Los otros tres aspirantes a la corona del Turismo Carretera

Ahora Canapino quedó con 189 puntos y los únicos con chances son Santiago Mangoni con 131,5 (a 57,5), Matías Rossi cuenta con 126 (a 63) y el uruguayo Marcos Landa, que sumó 124,5 (a 64,5). Los últimos dos entraron por los 3 de Último Minuto. Así fue la enorme ventaja que sacó el Titán.

Los tres deben la victoria y lo máximo que pueden sumar en la última fecha (que otorga un 50% por ciento más de puntos) es 70,5. Pero como Canapino si termina último suma 3, no hay dudas que cualquier de ellos debe hacer pole, serie y carrera para coronarse, aguardando un abandono del Titán.

Canapino hizo una tarea regular, fue tercero en la serie y después aprovechó deserciones para escalar en la final hasta el quinto puesto. Sumó más que los que quedaron ahora como únicos rivales, ya que Landa fue 6º, Mangoni fue 10º y Rossi terminó en un más lejano 18º lugar, pese a que remontó un montón.

De los que perseguían en la Copa de Oro a Canapino antes de correr en Toay, el único que había vencido era Mauricio Lambiris. Y el uruguayo del Maquin Parts de Venado Tuerto fue escolta de Ledesma, tras haber ganado la serie más lenta. Pero ni así puede ser campeón.

Y hablando del equipo venadense, el que ganó la fase regular fue Marcelo Agrelo, que largaba en punta la segunda serie, pero fue tercero en la misma y abandonó rápido, como las ilusiones de pelear por un título posible antes que arreciara Canapino.

Qué pasó con el resto en Toay

El que completó el podio fue Valentín Aguirre, otro de la Copa de Oro que no pudo rasguñar una chance de título, mientras que el campeón Julián Santero también despide el año con las manos vacías.

El 7º puesto no le alcanzó al mendocino para revalidar la corona y, como la mayoría, todavía no ganó.

Entre los pilotos de la región, sin dudas que el primer año de Ignacio Faín en la categoría fue positivo. el de Villa Minetti fue de menor a mayor en el año con el Torino del Trotta Competicion y abrazó el 16º lugar.

El Flaco Facundo Ardusso no pudo salir de su irregularidad en el año en su segundo año en el RV Racing y finalizó 19º. Ya en la fecha anterior, los santafesinos habían perdido chances de entrar por los 3 de Útlimo Minuto.

La definición será en el Mouras de La Plata, el 6 y 7 de diciembre. Fue ahí donde Canapino le arrebató un título increíble a Ardusso en 2017 y repetiría la historia en 2018, bajo el diluvio de San Nicolás. Y volvería a consagrarse en 2019.

En esas tres conquistas, y ni hablar en la primera de 2010, fue con el corazón en la boca. Ahora parece que todo será más sencillo para el piloto que en su vuelta de la IndyCar sin dudas la está rompiendo.

Noticias relacionadas
Plantel completo de Mitre de Pérez, que venció de local a Defensores de Funes y se aseguró el regreso a primera en la Rosarina.

Mitre de Pérez y El Torito vuelven a ser de primera división en la Rosarina de fútbol

Lucas Bernardi logró transmitirle al plantel la importancia de dar el máximo en pos de sacar a flote a Newell’s. 

Quiénes serán los once de Newell's que comenzarán a despedir el año

river empato ante velez y complico sus chances de entrar a la libertadores

River empató ante Vélez y complicó sus chances de entrar a la Libertadores

Rodrigo Isgró festeja una victoria épica. Los Pumas vencieron a Escocia en Murrayfield en su segundo partido de la ventana de noviembre 2025.

Tras una remontada épica, Los Pumas consiguieron un histórico triunfo ante Escocia

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Colectividades cambia el horario de apertura tras la segunda suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la segunda suspensión por tormenta

Lo último

La CGT advierte que una reforma laboral sin consenso es inviable y reclama bajar impuestos

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable y reclama bajar impuestos

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor

Chile elige al sucesor del presidente Boric en una elección muy polarizada

Chile elige al sucesor del presidente Boric en una elección muy polarizada

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

Cayó la semana pasada en la provincia de Buenos Aires a bordo de una camioneta con 956 kilos de cocaína que habían sido transportados en avionetas
Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional
Quiénes serán los once de Newells que comenzarán a despedir el año

Por Rodolfo Parody
Ovación

Quiénes serán los once de Newell's que comenzarán a despedir el año

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

La CGT advierte que una reforma laboral sin consenso es inviable y reclama bajar impuestos
Política

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable y reclama bajar impuestos

Empleo registrado en caída: Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei
Economía

Empleo registrado en caída: Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías
Policiales

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Colectividades cambia el horario de apertura tras la segunda suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la segunda suspensión por tormenta

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

Ovación
Quiénes serán los once de Newells que comenzarán a despedir el año

Por Rodolfo Parody
Ovación

Quiénes serán los once de Newell's que comenzarán a despedir el año

Quiénes serán los once de Newells que comenzarán a despedir el año

Quiénes serán los once de Newell's que comenzarán a despedir el año

River empató ante Vélez y complicó sus chances de entrar a la Libertadores

River empató ante Vélez y complicó sus chances de entrar a la Libertadores

Turismo Carretera: solo tres pilotos pueden sacarle el título a Agustín Canapino luego de Toay

Turismo Carretera: solo tres pilotos pueden sacarle el título a Agustín Canapino luego de Toay

Policiales
Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

La Ciudad
Colectividades cambia el horario de apertura tras la segunda suspensión por tormenta
La Ciudad

Colectividades cambia el horario de apertura tras la segunda suspensión por tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Tras cuatro postergaciones, comenzará el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Por Claudio Berón

Policiales

Tras cuatro postergaciones, comenzará el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026
La Ciudad

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales
Policiales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido
Policiales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario
La Ciudad

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Homenaje a Ovidio Lagos a 158 años de la creación de La Capital
La Ciudad

Homenaje a Ovidio Lagos a 158 años de la creación de La Capital

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades
La Ciudad

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina
La Ciudad

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil
Policiales

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Explosión en Ezeiza: qué pasó en el parque industrial que provocó un impactante incendio
Información General

Explosión en Ezeiza: qué pasó en el parque industrial que provocó un impactante incendio

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos
La Ciudad

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones
La Ciudad

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur
La Ciudad

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos
Información General

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos