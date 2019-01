Héctor Bidoglio trabajó toda la pretemporada con una idea clara: hacer jugar a su equipo a partir del manejo de la pelota. Y para ello no dudó en hacer coincidir en cancha a los tres mejores jugadores del plantel que se relacionan con el balón. En poner entre los once a tres futbolistas que suelen tener el mapa del partido en la cabeza, que hacen la diferencia desde el aporte cerebral para jugar y hacer jugar a sus compañeros. Ellos son Maximiliano Rodríguez, Mauro Formica y Víctor Figueroa. Con esta trilogía Newell's buscará amargarle la vida a Boca el domingo en el reinicio de la Superliga. Claro que la apuesta será osada porque cuando el xeneize lo ataque el desafío será cubrir convenientemente los espacios en el retroceso para no sufrir y no quedar expuestos a las buenas manos de Alan Aguerre. La Lepra buscará coparle el protagonismo a Boca y que el triunvirato de Maxi, el Gato y el Negro hagan de las suyas y conduzcan al rojinegro a la victoria.

En una Superliga en la que se corre mucho y se piensa poco, Newell's tiene en el plantel a tres de los mejores cerebros del fútbol argentino y esto es un plus que Bidoglio pretende capitalizar al máximo, sabiendo que su equipo además deberá estar bien ensamblado para recuperar la pelota. Porque Maxi, Formica y Figueroa brillan por lógica cuando van para adelante, pero a la hora de marcar necesitan que sus compañeros estén afiladísimos para hacerles las coberturas en el retroceso.

Ante la consulta de si era posible hacer coincidir entre los once a los tres talentosos del plantel, Bidoglio no dudó en responder que "los estamos haciendo gladiadores a los tres. La verdad es que tienen muy bien pie y ofensivamente aportan muchísimo. Pero también están mostrando mucho sacrificio a la hora de defender, de presionar. Así como ellos contagian el talento y la idea a los más jóvenes, los chicos también los están contagiando a ellos a la hora de recuperar la pelota. Y esto es lo que queremos lograr: un equipo en el que todos aporten a la causa. Está claro que estos tres jugadores son el plus que tiene Newell's para definir los partidos".

Así Bidoglio probó al tridente creativo en los ensayos ante Rampla Juniors (2-1) y Vélez (1-0). Y le dio buenos réditos, tanto en el trámite para manejar la pelota como para definir los encuentros en el área rival. Ante los uruguayos los goles leprosos fueron obra de Mauro Formica, con un remate seco entrando al área tras un rebote, y de Alexis Rodríguez, que mediante una corrida al vacío capitalizó definiendo de primera una asistencia exquisita de Maxi. En tanto, frente al Fortín el gol lo anotó Figueroa aprovechando un despeje corto del arquero y rematando desde el punto penal. Esto ejemplifica que en la etapa preparatoria Newell's tuvo final de jugada apelando a su triple comando.

Llegará la hora de la verdad y Bidoglio no se amilana. Todo indica que pondrá toda la carne al asador en cuanto a jerarquía individual y se refiere con la irrupción entre los once de Maxi, el Gato y Figueroa. El DT está dispuesto a asumir riesgos para ir por todo. La idea es mojarle la oreja a un Boca que si bien llega de capa caída tras la durísima derrota reciente ante River en la final de la Copa Libertadores, no deja de ser un equipo muy poderoso por el plantel repleto de variantes con que cuenta el ahora DT xeneize Gustavo Alfaro.