“Estamos dando muchas ventajas”, dijo Diego Cocca. “Se fueron cuatro jugadores (Barbieri, Molina, Gil y Caruzzo, aunque el DT no lo tenía en cuenta entre los titulares, por eso no nombró al 5º, Ortigoza), los refuerzos llegaron sobre la hora y por eso tuvimos una defensa improvisada”, agregó el técnico. Claro, el 0-5 con Independiente fue durísimo. También inesperado. Y las pulsaciones pos partido pudieron hacer que el entrenador se apurara al manifestar sensaciones. En ellas, por elevación, le pegó a la dirigencia auriazul. La respuesta de los dirigentes se hacía necesaria y valiosa. Lo es, para aportar calma y no entrar en peleas que puedan complicar ante este golpazo de resultado y juego de equipo: “Creemos en el trabajo que está haciendo Cocca, tenemos una buena relación, estamos muy conformes con él y por eso también hicimos un gran esfuerzo para traer los jugadores que pidió. Lamentablemente el libro de pases fue corto, tuvimos el inconveniente de no poder contar con un par de jugadores para este partido debido a la suspensión de Novaretti y a que la habilitación de Laso no llegó. Y en el partido con Independiente las cosas no salieron. Recién arrancamos, le ganamos a Huracán, perdimos esta vez pero confiamos en volver al triunfo frente a Banfield”, fue el mensaje de un dirigente en diálogo con Ovación, pero “en nombre de todos” los que integran la

directiva auriazul. “Lo habla-

remos puertas adentro, como debe ser”, agregaron.

“No es excusa, pero no podemos contra rivales de esta jerarquía entregando tantas ventajas”, también deslizó Cocca con la bronca del resultado puesto. Claro, también debería mirar que el DT de Independiente, Lucas Pusineri, recién asumió poco más de una semana antes del reinicio del torneo, que no conocía a los jugadores que tenía y que les hizo buenos partidos a River (perdió 2-1) y Boca (empató 0-0) antes de golear al canalla.

“Contra Huracán fueron impresionantes (las ganas de este grupo), pero esta vez no nos alcanzó”, fue otra de las frases del técnico resumiendo todo al resultado final, victoria por 2 a 1, conseguida sobre el final del partido (goles a los 85’ y 93’), y también jugando mal. Con la única diferencia que lo tuvo a Diego Novaretti en la zaga y el sábado no jugó en Avellaneda porque debió purgar una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

Frente a Independiente, Cocca puso en cancha a Damián Martínez en el lateral derecho, debió utilizar enseguida al recién llegado Cristian González por la lesión del pibe Almada (ver aparte), volvió a contar con Marco Ruben y llevó al banco pero no lo hizo ingresar a Kevin Gutiérrez. Es decir, 4 de los 6 refuerzos. Los otros son el uruguayo Federico Martínez, que no estuvo entre los 18, y Joaquín Laso (no está habilitado por falta del pase internacional desde México).

“Hicimos un gran esfuerzo por traer a los jugadores que solicitó el entrenador. Los eligió y trabajamos para sumarlos lo antes posible, pero no es sencillo. Además competimos con otros clubes”, dijeron desde la dirigencia, a la vez que marcaron que “en el anterior libro de pases también se hizo un gran esfuerzo para traer a otros 7 futbolistas (Novaretti, Brítez, Zabala, Rius, Gamba, Ribas y Colazo)”.

Además, aclararon que “la salida de Barbieri se debió a que existía una opción de compra muy alta y sólo por el 50% del pase (1.600.000 dólares), que era un monto cuando se firmó con Racing y otro distinto hoy con el valor del dólar. Y como dirigentes también debemos ser responsable de la inversión”. Encima, cuando se compite con el fútbol de afuera “todo se hace más cuesta arriba, por eso Barbieri se fue a México (Xolos de Tijuana)” y, para reafirmar esto, desde la dirigencia auriazul marcaron que “si hasta a Boca se le complica, por eso ahora no pueden retener a Alexis Mac Allister”.

Por último, el mensaje de los dirigentes auriazules fue “seguir juntos tirando para adelante para que los resultados sean los que todos queremos”.