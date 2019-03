Newell's afronta la difícil misión de escaparle al descenso. Si Bidoglio no se afianza, el apuntado es Beccacece

Newell's tiene una realidad. Una cruda realidad. La próxima temporada deberá luchar para evitar el descenso. Esto indica sumar puntos y hacer una buena campaña, lo que significaría pelear arriba. La dirigencia tiene que resolver lo que hará en el futuro ya sin perder tiempo porque después puede ser demasiado tarde y no habrá espacio para los lamentos. La primera determinación es si bancará o no a Héctor Bidoglio (el menos responsable en todo esto) para afrontar la difícil misión de escaparle al descenso y si consideran que tiene espaldas para hacerlo. También es cierto dentro de este contexto que tampoco hay a mano entrenadores que puedan asegurar la salvación. Y los que existen están lejos del alcance leproso para la economía de la entidad. La misma novela de siempre. El problema es que ahora sí los leprosos no tendrán espacio para fallar. Y si le apuntan "a Beccacece", como dicen, tendría que ser rápido y sin dilaciones.

Hoy parecería que la responsabilidad de todos los males recae sobre la figura de Bidoglio. Y no es tan así, más allá de la parte que le toca afrontar en la actualidad porque los errores y las fallas en las determinaciones vienen desde hace tiempo. La endeblez del promedio no es de ahora, es de hace largo tiempo. Por eso recaer sobre el actual entrenador es observar una pequeña parte de la historia de los últimos torneos. Las responsabilidades pasan por las malas elecciones realizadas en el último tiempo, no sólo con el tema de los cuerpos técnicos sino también a la hora de elegir los refuerzos que no fueron tales.

La última imagen es la que queda y ante las tres derrotas consecutivas ahora hay desesperación por saber qué hacer para lo que vendrá. Es verdad que Bidoglio no tiene la espalda porque recién está dando los primeros pasos en primera división, aunque tampoco hay garantías plenas de otros entrenadores que resuelvan una situación. Y los de renombre tienen un alto costo en dólares que no están al alcance de la entidad o que logren sortear el análisis del juez Fabián Bellizia. "El técnico debía tener rendimientos óptimos, eso estaba hablado desde el principio", le confió a Ovación una fuente confiable y ligada a la entidad, que desestimó la chance de que en un futuro cercano pueda manejarse el nombre de "(Fernando) Gamboa y sí podría ser el de Beccacece".

La dirigencia de Newell's está en una encrucijada con respecto al futuro inmediato. Qué hacer es la cuestión. Y el mayor inconveniente pasa por acertar en los nombres que puedan ir a buscar como refuerzos. No cantidad sino calidad más allá del desembolso económico. Si llegara a descender lo que perderá en dinero será mucho mayor. Entonces tendrá que apuntar bien sin espacio al error.

Hoy los dirigentes de los clubes se manejan en gran parte por las opiniones en las redes sociales. Aunque cueste creerlo es así. Se han bajado técnicos porque no tenían el consenso de los tuiteros. Hasta hace algunas semanas Bidoglio aparecía como el indicado y el que había conseguido lo que Omar De Felippe no logró. Pero en las últimas semanas y las tres derrotas consecutivas motivaron a que las dudas se afianzaran. Y los directivos optan por un cambio para alivianarlas.