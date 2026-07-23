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Jorge Almirón sorprendió con la inclusión de Tomás Badaloni, que de entrada tuvo el gol

Las bajas de Marco Ruben y Enzo Copetti apuraron el debut del último refuerzo de Central, Tomás Badaloni. Y de entrada tuvo una ocasión increíble que falló

23 de julio 2026 · 20:38hs
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La primera del partido en cancha de Belgrano fue para el equipo de Jorge Almirón

La primera del partido en cancha de Belgrano fue para el equipo de Jorge Almirón, pero Tomás Badaloni la desperdició.

Belgrano mostro chapa de campeón en el primer tiempo y tuvo las mejores ocasiones, aunque logró la diferencia en el mejor momento de Central. Sin embargo, la primera situación muy clara fue canalla y la desperdició el 9 debutante, Tomás Badaloni, al que Jorge Almirón le dio pista de entrada.

Al técnico canalla no le quedó otra que mandarlo a la cancha, más allá de que su nombre es para hacerse rápido de la titularidad. Es que Marco Ruben venía bárbaro en los partidos de pretemporada, con varios goles y se lesionó, si no probablemente el gran artillero hubiera estado desde el vamos.

Y si Ruben fue titular también en los amistosos fue porque, ahora que Alejo Veliz se fue, Enzo Copetti también padeció problemas físicos. De hecho, ninguno de los dos viajó a Córdoba, por lo que la opción Badaloni se caía de maduro.

Y el flamante refuerzo canalla pudo empezar con el pie derecho, pero lo empezó con el izquierdo, ya que desperdició con su zurda una situación inmejorable. Además, era la primera del partido.

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La situación que falló Tomás Badaloni

Todo pasó en una muy buena salida canalla a los 6 minutos, con una buena trepada por izquierda de Gastón Avila, casi como un extremo zurdo, pero que terminó en un mal pase del zaguero a las manos de Vicentini.

El arquero de Belgrano sacó para Lisandro López y este alargó para el lateral izquierdo Adrián Sporle. El 3 local la pisó, retrocedió y la quiso devolver, pero tan mal que la dio al vacío para que Badaloni reaccionar y la capturara. Con pelota dominada, enfrentó a Vicentini.

El gol se olía en el aire, Sporle ya lo sufrió, pero el zurdazo, que buscó el palo opuesto, salió demasiado lejos del palo derecho. Una situación desperdiciada que pudo darle a Badaloni un gran crédito en su debut.

La ausencia de los otros 9 propició además la primera concentración para los delanteros Valentino Felici y Gino Pavoni, uno extremo derecho y el otro 9, ambos 2008 y que juegan en la quinta y con poca experiencia en la reserva.

Los otros juveniles que integraron el banco fueron el zaguero central diestro Álvaro Güich, que ya varias veces fue al banco, más Elías Verón y Marcelo Cabrera, que ya debutaron en primera.

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Jorge Almirón apostó por el equipo que se manejaba en la previa. Ya definió los once para el debut de Central en el Clausura.

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