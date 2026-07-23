Jorge Almirón sorprendió con la inclusión de Tomás Badaloni, que de entrada tuvo el gol

Belgrano mostro chapa de campeón en el primer tiempo y tuvo las mejores ocasiones, aunque logró la diferencia en el mejor momento de Central. Sin embargo, la primera situación muy clara fue canalla y la desperdició el 9 debutante, Tomás Badaloni, al que Jorge Almirón le dio pista de entrada.
Al técnico canalla no le quedó otra que mandarlo a la cancha, más allá de que su nombre es para hacerse rápido de la titularidad. Es que Marco Ruben venía bárbaro en los partidos de pretemporada, con varios goles y se lesionó, si no probablemente el gran artillero hubiera estado desde el vamos.
Y si Ruben fue titular también en los amistosos fue porque, ahora que Alejo Veliz se fue, Enzo Copetti también padeció problemas físicos. De hecho, ninguno de los dos viajó a Córdoba, por lo que la opción Badaloni se caía de maduro.
Y el flamante refuerzo canalla pudo empezar con el pie derecho, pero lo empezó con el izquierdo, ya que desperdició con su zurda una situación inmejorable. Además, era la primera del partido.
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La situación que falló Tomás Badaloni
Todo pasó en una muy buena salida canalla a los 6 minutos, con una buena trepada por izquierda de Gastón Avila, casi como un extremo zurdo, pero que terminó en un mal pase del zaguero a las manos de Vicentini.
El arquero de Belgrano sacó para Lisandro López y este alargó para el lateral izquierdo Adrián Sporle. El 3 local la pisó, retrocedió y la quiso devolver, pero tan mal que la dio al vacío para que Badaloni reaccionar y la capturara. Con pelota dominada, enfrentó a Vicentini.
El gol se olía en el aire, Sporle ya lo sufrió, pero el zurdazo, que buscó el palo opuesto, salió demasiado lejos del palo derecho. Una situación desperdiciada que pudo darle a Badaloni un gran crédito en su debut.
La ausencia de los otros 9 propició además la primera concentración para los delanteros Valentino Felici y Gino Pavoni, uno extremo derecho y el otro 9, ambos 2008 y que juegan en la quinta y con poca experiencia en la reserva.
Los otros juveniles que integraron el banco fueron el zaguero central diestro Álvaro Güich, que ya varias veces fue al banco, más Elías Verón y Marcelo Cabrera, que ya debutaron en primera.