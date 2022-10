Tiro práctico: Para los Durán "el arma nunca es el problema"

Juan Pablo Durán, tiene 18 años y practica hace apenas tres años tiro práctico, una disciplina de tiro deportivo en la cual el tirador debe disparar a diversos blancos en el menor tiempo posible, tratando de obtener el máximo puntaje. Es decir, es una especialidad que no sólo se busca precisión, sino también velocidad. Representado a Tiro Suizo de Rosario, Juan Pablo salió campeón en la categoría Juniors en el Torneo Panamericano (quedó sexto en la general) que se llevó a cabo recientemente en Estados Unidos y para refrendar esa conquista, a su vuelta, también ganó el Nacional de la especialidad y quedó en el segundo puesto en la general a nivel nacional.

Sin ningún tipo de compromiso ni obligación, siguió los pasos de su padre, Claudio, quien además de ser su entrenador, hace casi treinta años que está federado a nivel nacional y domina el tema como pocos . Ambos dialogaron con Ovación sobre los momentos vividos y obviamente, de la disciplina que tanto aman. “El tiro práctico está en la rama del tiro, pero no es un deporte olímpico, por eso no es tan conocido”, destacó el alumno del Colegio San José (está en sexto año de electrónica) a la hora de hablar del deporte que eligió casi por una cuestión sanguínea.

¿Por qué elegiste el tiro práctico como deporte?

Lo hice por gusto propio, me gustó y empecé a entrenar. En 2019, cuando recién arrancaba, tiré en un Latinoamericano en un torneo que se hizo en Buenos Aires. Fue una buena oportunidad para probarse y tener una primera experiencia. (Juan Pablo)

¿Cómo es el régimen de entrenamiento semanal?

Por semana, al gimnasio y al entrenamiento en seco que lo puedo hacer en casa con la pistola y el cargador vacíos, le dedico como mínimo seis horas semanales... a eso hay que sumarle el tiempo que estoy en el polígono, que es fundamental. (Juan Pablo)

¿Cómo fue la clasificación para el Panamericano en Estados Unidos?

Para llegar a Estados Unidos hicimos un proceso selectivo que duró dos años y que, como a todos, lo agarró la pandemia. Este año fueron dos selectivos, uno en Mar del Plata en el Abierto de la Argentina y el otro, en el Tiro Federal de Lomas de Zamora. Sumando esos puntos pudimos clasificarnos al Panamericano que se llevó a cabo en Estados Unidos y también para el próximo Mundial que se disputará en noviembre en Tailandia. El Open de Mar del Plata conseguí ganarlo y en el último selectivo quedé quinto. (Juan Pablo)

El Panamericano que disputaste en Estados Unidos fue el primero en tu historial. ¿Hubo algo que te sorprendió?

...Que todo se haga bien (risas). A pesar de que nos tocó una época de tormentas, el torneo se pudo terminar. Fue todo muy fluido. Estaba lleno de grandes tiradores... hace de cuenta de que estaban Messi y Cristiano tirando... Verlos todo el día fue algo increíble. (Juan Pablo)

IMG-20221008-WA0005.jpg Padre e hijo en una foto para el recuerdo. En su primera participación en un Panamericano, Juan Pablo salió campéon.

¿Dónde están los mejores tiradores del mundo?

Hay buenos tiradores en todo el planeta, pero Estados Unidos es el país que más campeones del mundo tiene en el tiro práctico. No obstante, hoy por hoy el que predomina es Europa. (Juan Pablo)

¿Es una disciplina peligrosa?

No, nada que ver. En este país mucha gente asocia el tiro con la violencia, pero esto es un deporte, de hecho, fue la primera disciplina olímpica puesta por los suizos. En Lomas de Zamora hubo 333 tiradores, si tiraron en un promedio total, 1 millón de disparos de armas de distintos calibres de acuerdo a la categoría y no pasó nada. (Juan Pablo)

Es una disciplina muy segura porque el reglamento es muy severo en cuanto a la seguridad. Previo a los torneos importantes, por ejemplo, el competidor se presenta en la mesa donde están los oficiales y se le chequea todo el equipo: cargadores, porta cargadores, fundas y las armas con las que va a competir, que tienen que cumplir con ciertos parámetros. Así como en los autos de carrera podés tocar ciertas cosas, en las pistolas también. Hay cuestiones técnicas que se acomodan a gusto del tirador, pero siempre con parámetros que hay que cumplir porque si no queda fuera del reglamento. (Claudio)

No cualquiera puede tomar un arma y empezar con la práctica.

No. Para poder tirar en esta disciplina hay un tiempo de cursos, de adaptación y de idoneidad para el manejo del arma. No es que cualquiera puede ir y arrancar a tirar en esta disciplina. Hay todo un entrenamiento previo y sobre todo se hace foco en las cuestiones de seguridad. También hay cuestiones legales. Tiene que ser legítimos usuario y para eso tiene que reunir determinadas condiciones. Después de ese examen y otros, como el psicofísico, por ejemplo, puede acceder a un arma, siempre que sea mayor a 21 años. En nuestro caso el titular soy yo. El arma nunca es un problema. Siempre el problema es el que la maneja. No obstante, hablamos de arma, de tiros, pero nos estamos refiriendo a una cuestión netamente deportiva. Vas a ver ejercicios donde se tira y nunca se simula una situación real que pueda pasar en la calle. (Claudio)

A tres años que empezaste ya vas a competir un Mundial ¿Cómo te lo imaginás?

Todavía no me lo imagino, sinceramente es algo que nunca pensé, pero gracias a Dios puede hacerse realidad. (Juan Pablo)

¿Cómo fue ese camino?

Fue un proceso selectivo para entrar en un equipo donde están los cuatro mejores del país. Juan Pablo hizo ese proceso selectivo durante dos años y quedó dentro de esos cuatro para ir a representar a la Argentina en el Mundial. Por cómo se entrenó y por sus condiciones personales, le llegó el turno para ir a un Mundial. (Claudio)

¿Cuál es tu sueño como deportista?

Ser campeón del mundo. Al no ser un deporte olímpico esa es la meta. Otro sueño, creo que no hay. (Juan Pablo)