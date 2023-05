Tigre, ¿la última parada de Aguirre antes de ir a la selección?

En el tramo más próximo de la liga, Gabriel Heinze no podrá contar con una de sus piezas más importantes. Es que el delantero Brian Aguirre fue convocado a integrar la selección nacional sub-20 que va a disputar el Mundial de la categoría en nuestro país. El pibe, forjado en la cantera leprosa, tiene que presentarse para iniciar los trabajos de entrenamiento en el predio de la AFA en Ezeiza este lunes 8, por lo que podrá estar disponible para Newell’s que visita el domingo, a las 21, a Tigre por la 15ª fecha de la liga.

El pibe aprovechó la ausencia de figuras que militan en clubes del viejo continente y pudo mostrar algunas de sus mejores virtudes en un contexto de decepción colectiva por un equipo que nunca funcionó y ni siquiera alcanzó a pasar la fase inicial. Un mérito que hay que destacarle en su justa medida.

Ese equipo, dirigido por Javier Mascherano, no consiguió por las suyas, en el campo de juego, la chance de ir al Mundial de esa división. Pero, debido a que la Fifa le quitó el rol de sede a Indonesia por los conflictos existentes para albergar esta atractiva competencia (también se cruzaban cuestiones políticas ya que no aceptaba la participación de Israel), la dirigencia argentina se movió muy rápido y consiguió transformarse en organizador del certamen, lo que le permitió la posibilidad de jugarlo. Extrañamente, Argentina llegó por los escritorios, pero debido a la importancia de la cita, la mayoría no reparó en este aspecto insoslayable.

En este escenario, Aguirre fue convocado para jugar el Mundial que comenzará el próximo sábado 20 de mayo y se extenderá hasta el 11 de junio, y se desarrollará en las siguientes sedes: el estadio Diego Maradona (La Plata), el Madre de Ciudades (Santiago del Estero), el Malvinas Argentinas (Mendoza) y del Bicentenario (San Juan).

El representativo albiceleste integra el grupo A junto a Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. El sábado 20 de mayo, a las 18, se medirá con Uzbekistán en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero; el martes 23 de mayo chocará con Guatemala, desde las 18, en la misma sede; y finalizará esta etapa el viernes 26 de mayo, a las 18, frente a Nueva Zelanda, en el estadio del Bicentenario de San Juan.

Por lo menos cuatro afuera

En este Newell’s de Heinze que rota para encarar la doble competencia que representa la liga y la Sudamericana, Aguirre siempre se mostró como un recurso de gran valor. En sus primeras irrupciones brilló con un poco más de intensidad, y en los últimos pleitos sus bríos fueron cediendo potencia. Algo lógico en los más jóvenes.

El extremo, que puede jugar por cualquiera de los dos costados, viene de ser titular el martes ante Santos por la Sudamericana, y el duelo con Tigre puede significar su despedida temporaria.

En este marco, Newell’s no podrá disponer de Aguirre como mínimo por cuatro cotejos: ante Arsenal, Lanús y Godoy Cruz por la liga, y frente a Blooming por la Sudamericana en Bolivia.

En tanto, si la lepra avanza en la competencia internacional, las complicaciones se multiplican. Es que Aguirre no estaría ante Sarmiento si el equipo argentino arriba a octavos. Si la selección llega a cuartos, se pierde Santos por Copa en Brasil. Y si alcanza semifinal o final, tampoco estará frente a Unión, por el torneo local.

Así, si Argentina llega hasta a instancias definitorias, no podría disponer de una de sus figuras en 7 cotejos, 5 por liga y 2 por copa, ambos de visitante en Bolivia y en Brasil. Habrá que ver si Newell’s puede disimular esta ausencia.

Mansilla llegaría

Los dirigidos por Gabriel Heinze siguen trabajando en Bella Vista con la mente puesta en el choque del domingo con Tigre. Desde el predio de entrenamiento leproso surgen señales positivas en relación a la posibilidad de contar con el zaguero Facundo Mansilla, quien viene de una distensión muscular en el aductor por lo que se perdió varios partidos. Desde el cuerpo médico rojinegro se multiplican los gestos de confianza sobre las chances de este defensor que ocupa un sitio privilegiado en las consideraciones del Gringo.

El panorama de necesidades se multiplicó en el escenario rojinegro con la lesión que sufrió el defensor Gustavo Velázquez, quien sufrió un traumatismo en el hombro izquierdo con edema óseo en clavícula. Ante esta situación, y frente al flojo nivel de Guillermo Ortiz cada vez que se lo requiere como reemplazo de ocasión, en el cuerpo técnico esperan la evolución de Facundo Mansilla para la visita del domingo, a las 21, a Tigre.

Con Mansilla a disposición, lo más probable es que si usa línea de cuatro atrás recurra a una dupla con Willer Ditta. Pero si Heinze apela a la línea de cinco, allí aparecen otras variantes.

Una es usar a Ortiz y la otra posibilidad que quedó expuesta en el choque de reserva del día de ayer, en el que Leonel Vangioni fue utilizado como marcador central por izquierda en una defensa con cinco hombres.

Claramente, estas pruebas en la división reserva también exponen que Heinze no ha conseguido certezas en el fondo. Y que cada vez que se endereza la última línea, aparecen lesiones o suspensiones que complican.