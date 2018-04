Tienen la palabra

En Termas de Río Hondo ya se respira otro clima. La adrenalina irá en aumento a medida que se acerque la hora de ver en acción a las verdaderas bestias de las dos ruedas. Desde mañana comenzará la acción oficial de la segunda fecha de MotoGP. El lujoso trazado santiagueño será por quinta vez al hilo el epicentro de la movida Sudamericana. La gran final será el próximo domingo, desde las 15. Pero antes correrán Moto2 (13.20) y Moto3 a las 12, que será además de sumo interés para nuestro país porque el hispanoargentino Gabriel Rodrigo corre con licencia criolla. No obstante, hoy los principales pilotos de la categoría reina calentarán la pista mediática al ofrecer una conferencia de prensa desde las entrañas del autódromo.

Ya está todo listo para que arranque la función. El mundo tuerca pondrá atención al por mayor en estos lares durante varios días. Y no es para menos. Termas ofrecerá un show de primer mundo. No sólo habrá una carrera de motos. También espectáculos dentro y fuera del circuito, tal como viene sucediendo desde que nuestro país anidó nuevamente a esta pasional disciplina.

Con respecto a los verdaderos protagonistas hay que mencionar que hoy tendrán contacto con los medios antes de probar la renovada pista. El grueso llegó ayer proveniente de diversas latitudes tras su paso por Qatar, que fue la cita que inauguró el calendario. Sin embargo, a las 12, darán la tradicional conferencia pre-evento.

Los raiders convocados son los cinco primeros del campeonato tras la primera carrera. Es decir: Andrea Dovizioso (Ducati), Marc Márquez (Honda) y Valentino Rossi (Yamaha), además de Cal Crutchlow (Honda), Danilo Petrucci (Ducati) y el sorprendente Johann Zarco (Yamaha), quien marcó la pole en Losail y pinta para hacer un gran rol en suelo santiagueño, que espera un aluvión de turistas, según adelantó el Ministerio de Turismo de la Nación.

Como dato extra hay que reflejar que Maverick Viñales (Yamaha), Dani Pedrosa (Honda) y Andrea Iannone (Suzuki) también darán el presente en la competencia y son además serios candidatos a pelear por la victoria en el circuito de Termas, que siempre cae rendido a los pies del carismático italiano Valentino Rossi.

Incluso, en la antesala se especual que Rossi-Márquez será la atractiva batalla a presenciar en la final, ya que ambos libraron en las pasadas ediciones grandes duelos en pista. Además, congregan a la mayor afluencia de hinchas lo que genera un marco extra de color al espectáculo.

