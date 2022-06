Tevez ya tuvo una baja: el Chapa Retegui dijo que no será parte del cuerpo técnico de Central

"Me ofreció acompañarlo, pero yo tengo una responsabilidad con mucha gente", aclaró el actual secretario de Deportes porteño

A menos de 24 horas de la presentación de Carlos Tevez como DT de Central, ya tuvo una baja: Carlos "Chapa" Retegui confirmó que finalmente no podrá acompañarlo en el cuerpo técnico como principal ayudante de campo, debido a su cargo como secretario de Deportes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En la rueda de prensa de ayer, el propio Tevez señaló ante las dudas de si finalmente Retegui sería para de su cuerpo técnico: "Mi amigo el Chapa Retegui es parte de este proyecto: Es un hecho, va a estar con nosotros". El propio vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, tambièn había tenido declaraciones en ese sentido. Sin embargo, esto no será así.

“Carlos me ofreció acompañarlo en la dirección técnica de Central. Pero yo tengo una responsabilidad con mucha gente”, sostuvo este miércoles Retegui en diálogo con FM Metro. Y agregó: “Hay muchas familias que dependen de mi y yo no me voy de la noche a la mañana dejando a gente en la calle”.

El Chapa también remarcó que con Tevez mantiene una gran amistad desde hace largo tiempo. “A Carlos todo lo que le pueda acompañar, lo voy a acompañar siempre que no interceda con mis otras responsabilidades”, sentenció.

Y, más adelante, concluyó: "No se trata de renunciar o no renunciar. Que la gestión en el gobierno siga como hasta ahora".

El nombre de Retegui enriquecía al cuerpo técnico de Tevez y era el principal ayudante, pero con sus declaraciones dio indicios de que no será parte del proyecto, salvo que ayude desde afuera. ¿Quién será el ayudante de campo del Apache?