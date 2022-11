Tevez y el portazo en Central con la política en el medio

Dijo que no estaba dispuesto a ser utilizado políticamente y que "si las elecciones eran el año que viene la oposición no iba a querer que Tevez gane"

Otro día movido en Central, uno más en medio de tantos. Carlos Tevez metió el portazo y dejó de ser el técnico en una decisión que resultó llamativa, pero, vaya paradoja, que muchos imaginaban desde hace buen tiempo. “No quiero ser un obstáculo para el club” resaltó una y mil veces el Apache en una conferencia de prensa que convocó con dos horas de antelación y en la que trató de explicar sus motivos por los cuales optó por dejar Central, donde tenía contrato hasta mediados de 2023. Hizo hincapié en que se trató de meter su nombre dentro de la política del club (en un momento álgido, con las elecciones por delante) y no quiso dar nombres, aunque en la respuesta a una de las tantas preguntas se refirió a algún comentario que había realizado Gonzalo Belloso , uno de los candidatos a presidente. El Apache consideró que “si las elecciones las pasan para el año que viene va a ser lo mismo” porque considera que durante todo ese tiempo habrá gente que quiera que Centra pierda. “Desde la oposición no van a querer que Tevez gane” , tiró, imaginando un panorama del que seguramente está convencido. Y aclaró: “El que venga tendrá que hacerlo con un proyecto serio porque el club no está bien . Quisimos cambiar cosas que no pudimos cambiar y así es muy difícil”.

En el mismo momento en que Tevez convocó a la conferencia de prensa, las especulaciones fueron un reguero de pólvora, pero rápidamente trascendió que lo que el técnico iba a informar era su alejamiento del club. El tema era escuchar los fundamentos de esa salida. Porque la salida en sí no causaba demasiada sorpresa, ya que se estaba por concretar lo que muchos imaginaban y otros tantos tenían algún tipo de certezas. Es que hace un buen tiempo había trascendido que en caso de que las elecciones se mantuvieran el 18 de diciembre Tevez iba a dar un paso al costado (una decisión con anterioridad a cualquier declaración de cualquiera de los actores políticos del momento). Esa información fue refrendada en estos últimos días. Por eso, de sorpresa, poco y nada, aunque claro, hasta que no se concretara nadie podía darla como cierta. Pero fue lo que realmente sucedió.

Tevez2.jpeg Tevez ya había puesto en duda su continuidad en el cargo. Ahora tomó la decisión de irse. TELAM

“Quiero comunicarle a la gente de Central que voy a dar un paso al costado como entrenador y le agradezco a esa gente por bancarme más de cuatro meses porque fue una relación muy buena. Como siempre dije, lo más importante es Central. El escudo por delante de los nombres. Hoy más que nunca doy un paso al costado pensando en el club porque no es conveniente para nadie que yo siga. La nueva dirigencia, o esta si sigue, tienen que tomar decisiones y la verdad no quiero ser un obstáculo para nadie. Con la venta de Facundo (Buonanotte) y con plata que pueda ingresar por otro jugador creo que el que venga tendrá la libertad de hacer sus contrataciones. Lo más sensato que puedo hacer es dar un paso al costado para que cada uno pueda hacer lo que quiere”, fue el prólogo de Tevez, en el inicio de la conferencia, antes de que se le pudiera hacer alguna pregunta.

“Desde el primer día dije que no venía al club a hacer política y cuando se puso mi nombre en la política es algo que no me gustó. Creo que no es un juego justo conmigo porque no soy de la casa y no entiendo la política del club, soy técnico y quería hacer lo mejor para Central”, dijo. Y agregó: “No hay nada más de lo que estoy diciendo. Que quieran poner mi nombre en la política es algo que no voy a permitir porque yo siempre busqué el bien de Central”.

Tevez4.jpg A Tevez le costó encontrarle la vuelta al equipo. En los 24 partidos que dirigió logró una efectividad del 42 por ciento. Marcelo Bustamante / La Capital

“No voy a dar nombres, no me parece justo”, contestó cuando fue consultado sobre quién lo metió, según su criterio, en el barro de la política. “Sólo digo que lo más normal es dejar a la gente que trabaje en el nuevo mercado de pases y no ser un obstáculo, así gane la oposición o gane esta dirigencia. Se hace muy difícil mirar al frente y no hablo de las elecciones, porque si las elecciones fueran el año que viene pasaba lo mismo. No se tendrían que haber pasado para diciembre y nos agarra a todos en el medio y uno no sabe con quién hablar. Insisto, si la pasan para el año que viene vamos a vivir cuatro o cinco meses con la gente enojada porque no puede votar, mal predispuesta y yendo a la cancha a putear. Hasta ahora la fuimos llevando, pero no es normal. Si pasan las elecciones para el año que viene va a ser lo mismo. Por eso, pensando en Central doy un paso al costado. Si la dirigencia que viene tiene su técnico yo no quiero ser un obstáculo. Creo que nunca se habló de un proyecto, sino que se hablaba de Tevez. Parecía como que si el equipo ganaba esta dirigencia también ganaba votos, por eso se abrió una interna en la que no quiero estar metido”, apuntó.

Inmediatamente se lo consultó sobre las declaraciones de Belloso (el Pejerrey había dicho que intentó contactarse con Tevez, pero que el DT no respondía los mensajes) y ahí el ya exDT de Central respondió: “No me molestaron las declaraciones de Belloso porque de hecho no le contesté el mensaje y si estaba jugando al golf o cazando era problema mío, pero tengo códigos. Si me trae Carloni no me puedo juntar con él porque los códigos son con todos igual. No hubiese sido justo de mi parte juntarme con la oposición cuando fue esta dirigencia la que me trajo. Pero más me molestó que a la hora de que me mandara el mensaje, ustedes (por los periodistas) ya supieran que me lo había mandado”.

“Si las elecciones son en diciembre, ¿por qué yo tengo que hacerme cargo de armar la plantilla?”, se preguntó Tevez. La respuesta parece por demás de sencilla. Porque era el entrenador de Central, club con el que tenía firmado un contrato hasta mediados de 2023 y al que llegó sabiendo todos los problemas que pesaban sobre la institución. “No me parece justo si gana la oposición quedarme yo para ser una traba”, contó, en medio de lo que fue otro pensamiento marcado a fuego por la especulación. E insistió: “Si la corren para el año que viene va a pasar lo mismo porque la oposición va a querer que nosotros no ganemos, porque si gana Tevez y gana Central en ese caso Carloni gana fuerzas. Es política, es el abc del fútbol. Desde la oposición no van a querer que gane Tevez”.

Teve.jpeg Carlos Tevez ingresa a la sala de conferencias para anunciar lo que ya todos sabían: que dejaba de ser el DT de Central TELAM

Si de consideraciones políticas se trata, Tevez fue el primero en llevar su situación de técnico a ese terreno, cuando después del partido frente a Platense puso en duda su presencia en el encuentro contra Racing. ¿Por qué? Porque las elecciones habían sido fijadas por la IGPJ para el 18 de diciembre. “Siempre puse a Central por encima de todo. Si decir la verdad es meterse en política… Podés tener razón o no, pero siempre voy a decir la verdad. Después, es obvio que me quisieron subir a un tren en el que no jugamos con las mismas herramientas”, consideró el Apache, quien apuntó que “hubiese seguido como técnico”, si las elecciones se hubieran mantenido el 30 de octubre, como estaba previstas desde el principio. A confesión de partes, relevo de pruebas. El propio Tevez dejó en claro que en aquel momento su discurso renegó de las cuestiones políticas del club.

Tevez argumentó que desde que finalizó el torneo “se trabajó” en el armado del nuevo plantel “porque di una lista de jugadores, pero lo más sensato y lo mejor que puedo hacer es dar un paso al costado, que la gente pueda votar por el bien de Central, pero que no se hable de Carlos Tevez. Me pude haber equivocado en un montón de cosas, pero siempre fui con la verdad. El que venga deberá presentar un proyecto serio porque el club no está bien. A veces querés cambiar cosas que no podés cambiar y se hace muy difícil trabajar en ese ambiente”.

Minutos antes de confirmar su salida del club les había informado a los jugadores (en el inicio del entrenamiento) la decisión adoptada y tildó ese momento como “duro” porque “los chicos veían en mí a un padre que los cuidaba, los protegía y hoy tienen un futuro incierto. Ya teníamos cerrada la pretemporada y hoy piensan que se les fue un padre porque este era un proceso que yo tenía pensado con ellos”.

Tevez5.jpg Muchos sabían que si las elecciones se mantenían el 18 de diciembre Tevez iba a dar un paso al costado. Marcelo Bustamante / La Capital

Y remarcó: “Estoy convencido de que quise hacer lo mejor para el club y la gente lo vio. Quisimos cambiar cosas y no pudimos, por eso me voy triste, porque pasamos meses que fueron duros, pero que disfrutamos. Siempre voy a estar agradecido a la gente de Central, que fue el club que me dio la mi primera oportunidad como técnico. Me brindaron mucho respeto siempre”.

Rivarola y Lanzidei

Germán Rivarola se hará cargo del equipo hasta que el grupo quede licenciado (el último día de entrenamiento será el 12 de noviembre). Pirulo estará acompañado por Darío Fantasía y el preparador físico Lucas Córdoba. Rivarola tuvo en este torneo un interinato de dos partidos (Godoy Cruz y Vélez). En tanto, Fernando Lanzidei (DT de la 5ª de AFA) se hará cargo de la reserva.