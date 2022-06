Tevez no lo confirmó, pero su primer equipo vendría con cambios

El primer equipo de Carlos Tevez vendría con sorpresas, teniendo en cuenta lo que venía ocurriendo con Leandro Somoza . Si bien no hubo confirmación de parte del Apache, dos de los futbolistas que habían sido apartados del grupo por el anterior DT serían de la partido, como los casos de Javier Báez y Michael Covea . Pero además se produciría el retorno de Fernando Torrent, otro a los que Somoza le había abierto las puertas para que se vaya. Y la chance está abierta también para Facundo Buonanotte , uno de los juveniles con mayor proyección. Todo en un esquema que también variaría: sería un 4-2-3-1. Igualmente podría haber algún retoque más por un contratiempo que sufrió Juan Cruz Komar en la práctica de la tarde. Al zaguero central le realizarán estudios en el tobillo para ver si hay alguna lesión de consideración. Por lo pronto, el juvenil Kevin Silva , que estaba citado con la reserva, fue llamado por Tevez para que integre el plantel de primera.

Tevez realizó algunos movimientos tácticos en la práctica de este jueves por la mañana es insistió con esos trabajos en el turno de la tarde y la idea sería romper ya los moldes desde el arranque. Ahí es donde entran a tallar algunos nombres en particular. Báez fue uno de los que Somoza no permitió que realizara la pretemporada y tendría un lugar entre los once, por Facundo Almada, quien igualmente podría jugar por esa lesión que sufrió Komar. Torrent iría por el cuestionado Damián Martínez, mientras que el venezolano Covea estaría nuevamente en el radar.