Tenis: Regatas Rosario y Remeros Alberdi, las sedes de un Regional altamente convocante

En esta 5ª edición participaron 200 tenistas menores de toda la Argentina. Los jugadores de la FST tuvieron grandes actuaciones

Son el futuro del tenis: Benjamín Ronsoni y Facundo Cristin, finalista y ganador de la categoría sub-10.

Los campeonatos regionales de tenis son de especial importancia para los menores debido a que son clasificatorios para las competencias nacionales. El calendario oficial de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) establece que para que este tipo de torneos sean de carácter federal, se deben disputar de manera simultánea en distintos puntos del país , motivos por los que este fin de semana los clubes Regatas Rosario y Remeros Alberdi fueron sede de la quinta edición de este certamen que fue altamente convocante.

Del 5º Regional de menores de Rosario participaron unos 200 jugadores de toda la Argentina, con la posibilidad en sub-10 de una segunda oportunidad (second chance) para que sea más atractivo y los más pequeños que pierden en primera rueda tenga la oportunidad de seguir en carrera. En este certamen, los representantes de la Federación Santafesina de Tenis (FST), tuvieron grandes actuaciones.

Sub-10: Matilda Raillon venció a Malena Di Pompo 6/2 y 6/2.

Second chance: Catalina Macoritto a Lourdes Goffredi 6/3 y 6/4.

Sub-12: Luz Villarruel a Margarita Uviedo 0/6, 7/5 y 6/4.

Dobles: Margarita Uviedo/Luz Villarruel a Thalita De Oliveira/Felicitas Belbuzzi 6/1 y 6/2.

Sub-14: Sofia Gabilanes a Catalina Palacios 6/1 y 6/1.

Dobles: Zaira Martínez/Sofia Gabilanes a Bianca Alvarez/Delfina Marshall 6/0 y 6/1.

Sub-16: Matilde Meinero a Ema León 6/1 y 6/4.

Dobles: Matilde Meinero/Ema Leon a Clara Santos/Eugenia Martino 6/4 y 6/0.

Sub-18: Alexia Kulinski a Sara Marcos 6/2 y 6/3.

Varones:

Sub-10: Facundo Cristin le ganó a Benjamín Ronsoni 6/2 y 6/3.

Second Chance: Lorenzo Vergini a Matías Moine 7/5 y 7/5.

Sub-12: Tizziano Valerio a Feliciano Bracco 5/7, 6/2 y 7/5.

Dobles: Feliciano Bracco/Gonzalo Delgado a Juan Bettiol/Tizziano Valerio 6/3 y 7/6.

Sub-14: Manuel Paniagua a Valentino Sartori 5/7, 7/5 y 6/1.

Dobles: Manuel Paniagua/Juan Ignacio Assi a Simon Ghersi/Augusto Osorio 6/2 y 6/4.

Sub-16: Theo Giudici a Tomas Bora 6/2 y 6/1.

Dobles: Theo Giudici/Santiago Rivas a Antonio Nadal/Rafael Nadal 6/2 y 6/2.

Sub-18: Santiago Ferrero a Martiniano Decoud 6/7, 6/4 y 6/2.

Dobles: Santiago Mendez/Estanislao Carubia a Tobias Dri/Gaspar Macoritto 7/5, 0/6 y 10/8.

Promocional de tenis de menores

Con sedes en Náutico Sportivo Avellaneda y Sorrento Open se disputó el 6° Promocional de menores del circuito oficial de la Federación Santafesina de Tenis (FST).

Los resultados fueron los siguientes:

Sub-12 Mujeres: Lourdes Reguilon le ganó a Matilda Raillon 6/4 y 6/2.

Sub-12 Varones: Gino Saccone a Fausto Georgeot 2/6, 6/2 y 10/6.

Sub-14 Mujeres: Josefina Lan a Juana Veksler 7/5 y 6/2.

Sub-14 Varones: Eloy Maquirriain a Santiago Crispino 6/2 y 6/1.

Sub-16 Varones: Ian Grines a Bautista Fun 7/6, 2/6 y 11/9.