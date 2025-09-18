Tenis: la fiesta del Interclubes, la gran celebración en Rosario

Este importante evento en el tenis, que tuvo lugar en el salón Vista Río, reunió a más de 300 invitados entre jugadores, dirigentes y figuras destacadas del deporte

En la fiesta del tenis se premió a los equipos ganadores en cada una de las categorías.

La gran fiesta del tenis de Rosario vivió este fin de semana una noche inolvidable , colmada de emoción, reconocimientos y camaradería, en la que se celebró lo mejor del calendario anual de la Asociación Rosarina de Tenis (ART). El evento, que tuvo lugar en el salón Vista Río, reunió a más de 300 invitados entre jugadores, dirigentes y figuras destacadas del deporte.

Durante la velada, se entregaron las copas del Campeonato Interclubes 2025, donde se premió a los equipos ganadores en cada una de las categorías y se rindieron homenajes especiales a personalidades que dejaron una huella significativa.

La edición 2025 del Interclubes rosarino trajo grandes novedades con la consolidación de Apur , equipo que vino a patear el tablero y arrasó con varias copas y trofeos. Desde hacía varios años el predominio del podio se lo disputaban entre el Jockey Club de Rosario y Gimnasia y Esgrima, pero un nuevo actor irrumpió y al parecer llegó para quedarse.

Con premios, distinciones y sorteos

Apur planificó su temporada, sumó nuevos jugadores y se quedó con el máximo galardón, la Copa Challenger que se otorga a la institución que más unidades haya cosechado en todo el certamen. La Copa Average, que se le entrega al club que mayor performance haya logrado en promedio de cancha y jugadores, quedó en manos de Regatas Rosario; en tanto que la tan deseada Copa Federación para los campeones de Primera Libre, también quedó en manos de Apur.

Además de la entrega de premios, hubo grandes sorteos y mucho show para disfrutar de la celebración. Ahora se viene la revancha y los equipos se preparan para disputar el Interclubes Desafío, que como su nombre lo indica muchos planteles buscan la revancha.

El Interclubes Desafío es una versión con menos clubes participantes, pero que se vive con la misma intensidad, que comenzará el próximo fin de semana y que también tendrá su noche con una fiesta entrega de premios a fin de año, en la Patagonia.