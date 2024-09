Tenis: Ignacio Novo fue campeón del Pro Tour en el Sorrento Open

Ignacio Novo feliz por el título

“Este torneo era muy particular e importante para mí, porque se disputó en el club adonde yo entrené desde chico, además como casi no se realizan competencias de este tipo en el país y tenemos que estar viajando constantemente de un lado, cuando te toca en casa realmente es más especial que nunca” y añadió: “Tuve la suerte de haber salido campeón, era el objetivo que me había puesto antes de empezar el torneo, si o si quería tener un muy buen desempeño para que mi madre pudiera estar en la final, aunque lamentablemente no pudo, pero aunque sea la meta de quedarme con el título se cumplió”.