Tarea para casa

A partir de hoy los futbolistas de Newell’s entrenarán por su cuenta, con rutinas específicas según las posibilidades de cada uno de ellos. Esta medida se extenderá hasta el 31 de marzo, siguiendo la recomendación de la AFA de que los planteles de los respectivos clubes suspendan las prácticas durante este período. El cuerpo técnico y los jugadores de Newell’s se encontraron ayer por la mañana en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa para iniciar las tareas de la semana después de la victoria en Santiago del Estero, pero todo lo diagramado para estos días se modificó una vez que se determinó la suspensión de la Copa Superliga.

Los futbolistas de Newell’s se fueron con una rutina a su hogar para mantenerse en la mejor forma física posible durante este tiempo, con las desventajas que conlleva que lo hagan por su cuenta. Está claro que no se trata de la situación ideal. Pero en medio de esta situación de emergencia sanitaria, no es posible planificar otra cosa que no sean entrenamientos individuales.

El club del Parque informó que los jugadores se fueron con un plan de trabajo individual establecido por el cuerpo técnico, que encabeza Frank Kudelka y que integra el preparador físico Mauro Cerutti. Esta medida también incumbe al plantel de reserva que conduce Federico Hernández.

Más allá de que no se verán las caras, el cuerpo técnico estará en contacto permanente con los futbolistas, monitoreando las tareas que deberán ir realizando

El plan ideado para cada futbolista tuvo en cuenta varias cuestiones. Una de ellas es acerca de los jugadores que se recuperando distintas lesiones, tales los casos de Pablo Pérez, Aníbal Moreno y Mauro Formica. Este es uno de los motivos por los cuales hay diferencia en las rutinas programadas para el plantel.

Otro aspecto que se consideró fueron la disposición de espacio de cada futbolista para desarrollar una tarea, dependiendo del lugar en donde viven, ya sea en un departamento, casa o en un country.

Hay futbolistas que tienen la posibilidad de salir a correr al aire libre, mientras que otros cuentan con cinta en sus hogares para hacerlo o aquellos que tienen bicicleta fija.

Cada detalle de los lugares en donde viven y los espacios a disposición de los futbolistas fue fundamental para la diagramación de la actividad diaria por parte del cuerpo técnico.

Ese trabajo minucioso permitió idear un plan de aquí en adelante. Hoy es una salida hacia adelante, con mucha incertidumbre de cómo seguirá el fútbol.

Las instalaciones ya cerraron

Newell’s ya había tomado la determinación este lunes de cerrar todas sus instalaciones por tiempo indeterminado, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el gobierno nacional. El acceso a la oficina de atención al socio y a la tienda oficial en la sede del parque fue limitado.