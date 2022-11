Tanlongo no piensa presentarse en Central

Desde el entorno de Mateo Tanlongo afirmaron que no tiene deseos de estar el 5 de diciembre entrenando en Arroyo Seco como debe hacerlo por contrato. Se quedaría en Portugal.

Tanlongo seguirá su carrera en Portugal tras querdarse con el pase en su poder por no renovar con Central.

Mateo Tanlongo ofrece cada día una nueva historia. El jugador eligió no renovar con Central y firmar con Sporting de Lisboa. El 1º de enero sellará el contrato con los portugueses como jugador libre. En Arroyito hay resignación constante. Ya le notificó al volante que el 5 de diciembre deberá presentarse a entrenar a las 8 en Arroyo Seco debido a que aún tiene vínculo laboral con la institución hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, este medio constató en la jornada sabatina que el mediocampista no tiene intenciones de volver al pago que lo formó e hizo debutar. Es más, desde el entorno de Toto informaron en off que la estrategia es quedarse en Portugal y abonar la correspondiente multa económica que le aplicaría la directiva por incumplir con sus obligaciones.