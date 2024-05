Susto en el aire: Mike Tyson sufrió una descompensación a bordo de un avión

El ex boxeador, de 57 años, tuvo un problema de salud y debió ser atendido de urgencia. El episodio lo padeció a poco tiempo de la pelea con el youtuber Jake Paul

A días de su pelea con el youtuber Jake Paul, el ex campeón mundial de boxeo Mike Tyson tuvo que ser atendido de urgencia al llegar a Los Ángeles en un vuelo proveniente de Miami debido a “náuseas y vómitos” causados por una úlcera que se manifestó media hora antes del aterrizaje. Finalmente, el episodio no pasó a mayores.

De acuerdo a lo que trascendió, Tyson (57 años) sufrió un “susto médico” a bordo. Los paramédicos fueron llamados al avión después de que la tripulación emitiera un anuncio solicitando la presencia de un médico, lo cual apareció en las pantallas de todos los pasajeros. “Mike tuvo algún tipo de emergencia médica en el avión y los paramédicos abordaron. Antes de que llegaran los paramédicos, el vuelo emitió un anuncio pidiendo un médico; el mensaje apareció incluso en las pantallas de todos”, reza el reporte al que accedió el medio norteamericano In Touch Weekly.

El vuelo 1815 de American Airlines se retrasó por 23 minutos para permitir la atención de Tyson antes de que los pasajeros pudieran desembarcar. Un testigo mencionó que se les pidió permanecer en el avión mientras los paramédicos atendían al ex boxeador. Este incidente se produce poco antes de que el ex pugilista vuelva al ring para una pelea de exhibición contra el youtuber Jake Paul. Pero no parece alterar su preparación y llegaría en óptimas condiciones.

Paul y Tyson se enfrentarán el 20 de julio en uno de los eventos más esperados del año. El combate de peso pesado tendrá lugar en el estadio AT&T en Arlington, Texas, con una capacidad de 80.000 espectadores y se transmitirá por Netflix.