Otra soberbia actuación en el Mundial de Motociclismo de un argentino de 17 años: cómo largará en Hungría

Al comando de una moto del equipo KTM, quedó a 120 milésimas de su compañero de equipo, que hizo la pole position

23 de agosto 2025 · 15:01hs
Valentín Perrone con su KTM en las pruebas de clasificación de otra carrera del Mundial de Motociclismo. 

Valentín Perrone con su KTM en las pruebas de clasificación de otra carrera del Mundial de Motociclismo. 

Hace una semana había dado el golpe en el circuito de Spielberg: ese día logró la pole position para el Gran Premio de Austria en la categoría Moto 3 del Mundial de Motociclismo después de protagonizar una salvada épica en una curva veloz. En la carrera no le fue tan bien, pero su actuación hizo ruido.

Este sábado volvió tener otra gran tarea. Se trata del piloto argentino Valentín Perron, quien volvió a tener una destacada actuación en el Campeonato Mundial de Motociclismo. Redondeó una muy buena clasificación y largará en el segundo puesto en la carrera de este domingo del Gran Premio de Hungría.

Perrone, que tiene 17 años y corre para el equipo KTM de la categoría Moto3, telonera de MotoGP, registró un tiempo de 1 minuto 46 segundos 120 milésimas para terminar a solo 60 milésimas del español Máximo Quiles, también de KTM.

De Austria a Hungría

En la carrera de Austria, Perrone sufrió un toque con Quiles a dos vueltas del final y terminó séptimo. En la clasificación fue el protagonista de una de las mejores salvadas del año cuando en una curva muy veloz la moto empezó a derrapar y el argentino logró acomodarla. Parecía que terminaba mal, pero Perrone puso su talento y acomodó todo.

Luego de un complicado arranque en la categoría, Perrone donde debió retirarse en las primeras tres carreras, el argentino encontró una gran regularidad. Sumó puntos en las últimas 10 fechas y en Países Bajos se subió al podio.

Estos buenos resultados le permitieron acomodarse muy bien en el campeonato de Moto 3, donde se encuentra en la duodécima posición con 72 puntos.

