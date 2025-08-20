La Capital | Ovación | rosarinos

Son rosarinos, amigos y campeones del mundo con la selección: hoy se enfrentan en un partido decisivo

Habrá uno por equipo, aunque uno de ellos probablemente no sea titular. Ambos ganaron la Copa en Qatar 2022 con la selección argentina.

20 de agosto 2025 · 15:33hs
El Chase Stadium de Fort Lauderdale

El Chase Stadium de Fort Lauderdale, donde los rosarinos Lionel Messi y Ángel Correa estarán frente a frente este miércoles por la Leagues Cup.

El fútbol no para y en todas las ligas y continentes hay partidos atractivos, muchos de ellos con la presencia de futbolistas argentinos. Este miércoles, por la Leagues Cup 2025, se enfrentarán Inter Miami y Tigres de México, en un partido que pondrá frente a frente a dos campeones mundiales rosarinos.

La Leagues Cup reúne a todos los equipos de las ligas mexicana y estadounidense y se juega en paralelo con los partidos de la Liga MX y la Major League Soccer. El torneo de este año ya está en la etapa de cuartos de final.

A esta instancia llegaron Inter Miami, Tigres, Toluca, Orlando City, Seattle Sounders, Puebla, LA Galaxy y Pachuca. La serie comenzará hoy con dos partidos y en uno de ellos estarán frente a frente futbolistas rosarinos.

Se trata del choque entre Inter Miami y Tigres, que se disputará en Fort Lauderdale a las 20 de este miércoles.

Inter Miami vs Tigres

En Inter Miami hay varios jugadores argentinos, aunque se destacan dos campeones del mundo: Lionel Messi y Rodrigo de Paul. En Tigres, en tanto, juega otro rosarino, Ángel Correa, recién llegado a la Liga MX.

Correa llegó en junio a Tigres proveniente del Atlético de Madrid, donde jugó 10 años y era ampliamente reconocido por los simpatizantes colchoneros. Cuando tomó la decisión, dijo que necesitaba un cambio de aire y, semanas después, ya instalado en México, se mostró feliz por haberse mudado a esa liga.

En México, de hecho, lo consideran la mejor incorporación extranjera en muchos años.

En cuento a Messi, el rosarino no está plenamente recuperado y su presencia desde el arranque dependerá de cómo evolucione en las horas previas al encuentro. El propio Javier Mascherano, se encargó de aclarar la situación en conferencia de prensa.

Correa: "Habrá muchos argentinos, muchos amigos del otro lado, y esperemos que sea un gran partido para todos" Correa: "Habrá muchos argentinos, muchos amigos del otro lado, y esperemos que sea un gran partido para todos"

“No está descartado”, dijo sobre Messi, dejando abierta la posibilidad de que pueda sumar minutos, aunque no esté en plenitud física. La incógnita mantiene en vilo a los hinchas locales y a los millones que siguen al rosarino alrededor del mundo.

Cómo llegan los dos equipos

Inter Miami llega a esta instancia tras un buen rendimiento tanto en la liga como en el torneo continental. En la MLS, venció 3-1 a Los Ángeles Galaxy y marcha quinto en la Conferencia Este con 45 puntos, a siete del líder Cincinnati pero con tres partidos menos. En la Leagues Cup, superó a Atlas y Pumas en la fase inicial, mientras que eliminó a Necaxa por penales en octavos de final, mostrando temple en los momentos decisivos.

Por su parte, Tigres vive una situación más irregular: viene de caer 3-1 frente al América en la Liga MX, lo que lo dejó en la sexta posición del Torneo Apertura. Sin embargo, su recorrido en la Leagues Cup mostró fortaleza en los primeros partidos, con un triunfo 4-1 sobre Houston Dynamo y otro 2-1 frente a San Diego. Su última presentación fue una derrota ajustada 2-1 contra Los Angeles FC, lo que generó ciertas dudas de cara a este cruce.

El partido se jugará a las 21 de Argentina y podrá verse por las señales Apple TV y Disney+.

Qué dijo Angel Correa sobre el partido

  • "Va a ser un partido muy lindo, muy entretenido, y nada. Va a haber muchísimos argentinos, muchos amigos del otro lado y esperemos que sea un gran partido para todos".
  • "Me enfrento a grandes amigos, a grandes compañeros, pero bueno, seguramente ellos van a querer ganar su partido y nosotros de nuestro lado también vamos a preparar el partido para intentar ganarlo”.
